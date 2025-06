Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Avoir un VPN pour se rendre sur Internet s’est largement démocratisé, grâce notamment à des campagnes marketing intensives de la part des fournisseurs. Mais quels sont les meilleurs VPN du moment au meilleur rapport qualité-prix ?

Les VPN sont de plus en plus utilisés pour surfer l’esprit tranquille sur vos appareils connectés. Dans la jungle des fournisseurs de VPN, quelques-uns arrivent à se démarquer grâce à leurs bonnes performances ou encore leur prix très concurrentiels. Afin d’y voir plus clair parmi les nombreuses offres, voici une petite sélection des trois services qui valent le coup.

À quels VPN en promotion souscrire ?

Si vous avez jeté votre dévolu sur plusieurs fournisseurs de VPN, mais ne savez pas lequel choisir, voilà notre sélection des abonnements en promotion qui valent le coup :

Le classique des classiques NordVPN

NordVPN Le VPN que tout le monde connaît Interface simple et lisible

Serveurs rapides

Bonnes performances

Fonctionnalités variées

Application facile à utiliser Serveurs : plus de 7 000

Pays : 111

Appareils : 10

Rétractation : 30 jours

Double authentification : oui L’avis de la rédaction Le service fonctionne très bien : les serveurs sont nombreux et performants, les applications sont bourrées d’options pratiques Julien Lausson Julien Lausson Notre avis sur NordVPN

NordVPN propose des réductions sur ses différents abonnements, dont l’abonnement Plus de deux ans au prix de 4,39 € par mois, ou 105,36 € pour les deux premières années, au lieu de 359,76 €. Ce n’est pas le moins cher des VPN, mais l’un des plus performants.

NordVPN passe par le protocole NordLynx et possède des serveurs fiables et rapides pour naviguer sur Internet anonymement. Ses débits et son ping (temps de réponse d’un ordinateur) sont rapides et stables et l’interface allégée est pratique. Vous retrouverez une carte du monde avec les pays auxquels vous pouvez vous connecter, avec plus de 6 000 serveurs disponibles.

L’ensemble des abonnements à NordVPN comprennent les options de réseau Mesh, split tunneling, pour déterminer les applications qui utilisent la connexion au VPN. Une fonction kill switch est aussi présente afin de couper la connexion lorsque le lien avec le serveur VPN est rompu. L’utilitaire NordPass, un gestionnaire de mots de passe et de cartes bancaires, est disponible avec l’offre Plus. NordVPN est accessible depuis un PC, ainsi que sur la plupart des appareils Android, macOS, iOS, et sur certaines Smart TV.

CyberGhost, le VPN à petit prix

Cyberghost Taillé pour le streaming vidéo Idéal pour le streaming vidéo

Interface simple et fonctionnelle

AdBlocker intégré

Tarification abordable

Va à l’essentiel Serveurs : Plus de 9 300

Pays : 93

Appareils : 7

Rétractation : 45 jours

Double Authentification : Non L’avis de la rédaction CyberGhost VPN est un VPN accessible, abordable, qui a pour lui sa grande facilité d’utilisation et dont l’atout est le streaming Pierre Crochart Pierre Crochart Notre avis sur CyberGhost VPN

CyberGhost propose une offre avec deux ans d’abonnements et deux mois offerts, au prix de 2,19 € par mois. L’abonnement est facturé 56,94 € pour les 24 premiers mois, puis tous les ans, sauf si vous résiliez à la fin de votre abonnement de deux ans.

Cyberghost est un VPN simple à utiliser et très abordable. Il dispose de plus de 9 300 serveurs dans presque 100 pays, et peut connecter jusqu’à sept appareils simultanément avec un seul compte : smartphones, tablettes, PC et et TV compatibles. L’application vous donne accès à plusieurs serveurs classés par besoin, avec des serveurs dédiés par exemple au streaming. LE chiffrement de pointe et les fonctions de split tunneling et de kill switch automatique sont compris dans l’abonnement.

SurfShark et 3 mois offerts

Surfshark Pour se doter d’une « nouvelle identité » La fonctionnalité de persona

Le double VPN paramétrable

Très bon pour le streaming

Sa suite de cybersécurité

Une solide réputation Serveurs : Plus de 3 200

Pays : 100

Appareils : Illimité

Rétractation : 30 jours

Double Authentification : Oui L’avis de la rédaction On apprécie la fonction permettant de se créer une persona (une seconde identité fictive) que l’on utilise pour créer des comptes Pierre Crochart Pierre Crochart Notre avis sur Surfshark VPN

L’abonnement Surfshark One est en ce moment au prix de 2,49 € par mois pour deux ans, soit 67,23 € au lieu de 484,65 €. Trois mois d’abonnement sont actuellement offerts.

Surfshark était un peu un outsider dans le monde des VPN, mais a su s’imposer comme un excellent fournisseur grâce à de bonnes performances, pour un prix intéressant. Son interface très simple d’utilisation est un plus, et permet l’accès à plus de 3 200 serveurs dans une centaine de pays. Outre ses fonctions de VPN, Sursfshark met aussi à votre disposition un bloqueur de pubs et de cookies, ou encore un générateur d’adresses e-mail masquées et d’informations personnelles sécurisées.

Surfshark s’accompagne aussi d’une fonction qui permet de se créer une persona (une seconde identité fictive) à utiliser pour créer des comptes avec un nom ou une adresse mail fictifs.

