Tout comme Facebook en début de semaine, les applications internes de Google ont été bloquées par Apple. Pour quelques heures.

Apple semble ne pas avoir beaucoup de patience pour les entreprises qui ne respecte pas leur contrat. Après la polémique Facebook, c’est Google qui a vu ses applications internes réservées aux employés, être bloquées par la marque à la pomme. Selon The Verge, « des versions antérieures de Google Maps, Hangouts et Gmail ont cessé de fonctionner, tout comme les applications dédiées aux employés comme Gbus et l’application pour les cafés ».

Facebook confirms that ALL its employee-only internal iOS apps (the apps testing every product in the works, as well as internal employee resource apps, for transportation etc) are offline. They say they're trying to negotiate with Apple right now.

— Sarah Frier (@sarahfrier) January 30, 2019