Epic Games vient de lever 1,25 milliard de dollars, et confirme sa place de star au succès fulgurant de l'industrie du jeu vidéo. Pendant combien de temps ?

Epic Games, le studio qui a créé le jeu populaire Fortnite, est désormais valorisé à près de 15 milliards de dollars (13,2 milliards d’euros), a rapporté le Wall Street Journal selon plusieurs sources, le 26 octobre 2018.

Epic vient de boucler une nouvelle levée de fonds de 1,25 milliard de dollars auprès de fonds d’investissements « à la pointe du jeu vidéo », selon l’entreprise (KKR, Iconiq Capital et Smash Ventures). Ils s’ajoutent au chinois Tencent qui a pris 48 % d’Epic en 2012, et qui a grandement contribué au succès du jeu.

À titre de comparaison, le géant français Ubisoft (qui vient de sortir son Assassin’s Creed Odyssey) est aujourd’hui valorisé à 10,5 milliards de dollars (9,2 milliards d’euros).

Un succès fulgurant

Le succès de Fortnite est fulgurant : en à peine plus d’un an, la version Battle Royale de ce jeu de survie et de construction en ligne a permis à Epic Games de devenir l’un des studios incontournables de l’industrie du jeu vidéo. Son modèle n’y est pas pour rien : il s’agit d’un jeu gratuit dans lequel les joueurs peuvent acheter des objets virtuels cosmétiques. Et ça marche : ils sont nombreux à dépenser des centaines d’euros.

Epic Games n’a pas commenté cette information du WSJ et n’a pas donné d’indication sur une éventuelle envie d’introduction en bourse.

Reste à savoir si le succès de Fortnite perdurera sur le long terme et continuera à porter le studio comme il le fait depuis 2017.

