Epic Games a ajouté un nouveau volet de sécurité dans Fortnite : le signalement vocal. Il permet d’envoyer des preuves audio en cas de comportement inapproprié. Comme des insultes à répétition, voire du harcèlement.

Taisez-vous, vous êtes enregistré. Dans un communiqué publié le 16 novembre 2023, Epic Games a annoncé une nouvelle fonctionnalité pour Fortnite : le signalement vocal. Il s’agit d’une mesure de sécurité pour sanctionner de mauvais comportements pendant les parties. Comme le déplore la firme, certaines personnes se servent du chat vocal pour « harceler, discriminer ou commettre toutes sortes d’actions inappropriées ».

Une fois activé, le signalement vocal est automatique. Les cinq dernières minutes sont toujours enregistrées, et vous pourrez vous servir du fichier comme preuve difficilement contestable auprès d’Epic Games. Attention, seules les cinq dernières minutes sont stockées et elles le sont seulement sur votre appareil, ce qui signifie que les développeurs ne peuvent pas y avoir accès directement. « Les enregistrements transmis à Epic à des fins de modération sont automatiquement supprimés après quatorze jours ou après la durée de la sanction », précise la multinationale.

Signalement vocal dans Fortnite. // Source : Epic Games

Dans Fornite, le signalement vocal sera toujours activé pour les enfants

Dans la FAQ, on peut découvrir que le signalement vocal pourra être désactivé, mais uniquement si on est un adulte et sous certaines conditions. Les enfants devront s’y plier, et leur seule alternative sera de désactiver totalement la discussion vocale dans les paramètres. Il s’agit vraiment d’une mesure protectionniste, sachant que Epic Games a déjà eu des problèmes avec les plus jeunes à cause de Fortnite (une monétisation trop opaque).

Pour que les plus âgés ne soient pas enregistrés, il faudra qu’ils jouent avec des amis qui ont tous enclenché la fonction « Désactivé si possible » au sein d’un même canal de groupe. « Le signalement vocal est constamment activé dans tous les canaux de jeu », peut-on lire, ce qui paraît logique si le but est de se protéger des personnes inconnues.

Pour aller plus loin « Fortnite est mort », vraiment ?

Si vous êtes victime d’une insulte et que vous voulez la signaler, gardez en tête que votre plainte sera anonyme. Le responsable recevra simplement un e-mail de la part d’Epic Games, en cas de sanction. Un appel sera possible, mais il va falloir bâtir une défense en béton pour contester une preuve audio. À noter qu’on pouvait déjà bloquer ou rendre muets nos adversaires dans Fortnite, c’est-à-dire agir en amont. Le signalement vocal intervient après le méfait et on espère que cela en dissuadera certains de tenir des propos inacceptables dans un jeu, certes compétitif, mais avant tout récréatif.

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.