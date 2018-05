Apple Music poursuit sa progression chez les amateurs de musique en ligne : désormais, le service de streaming de la firme de Cupertino compte plus de 50 millions d'utilisateurs.

Dans la compétition visant à départager la plateforme de streaming musical la plus populaire, deux services font actuellement la course largement en tête. Le premier s’appelle Spotify, qui compte aujourd’hui 170 millions de fidèles (en additionnant les abonnés et les personnes qui optent pour l’offre gratuite accompagnée de publicités), grâce à une notoriété qui s’est construite au fil du temps.

Le second est arrivé plus récemment dans le business de l’écoute de musique en ligne, mais bénéficie d’une énorme puissance de feu marketing, d’un parc matériel installé extrêmement vaste et d’une importante expertise dans l’industrie du disque grâce à la plateforme iTunes : il s’agit bien entendu d’Apple, dont le service musical s’est taillé une part de marché très importante en peu de temps.

À Bloomberg, Tim Cook a déclaré qu’Apple Music a désormais plus de 50 millions de clients dans le monde, qui sont abonnés ou qui passent par la période d’essai gratuite de trois mois. Apple Music ne propose pas d’accès gratuit comme Spotify ; aussi, la comparaison des deux services a certaines limites. Pour avoir une idée plus juste du rapport de force, Spotify compte 75 millions d’abonnés.

Ce rapport de force, justement, serait en train de basculer au profit d’Apple : en début d’année, la comparaison des trajectoires des deux plateformes a laissé augurer que le service de la firme de Cupertino allait bientôt dépasser Spotify outre-Atlantique, avec un taux de croissance de 5 % par mois pour Apple Music contre 2 % pour le géant suédois du streaming.

De son côté, Amazon compte 10 millions d’abonnés à Music Unlimited, selon des chiffres datant de début avril. Cependant, la comparaison est là encore délicate, car s’il est possible de s’abonner à part, à 9,99 euros par mois, le spécialiste du commerce électronique permet aussi de prendre un abonnement à travers son offre Prime, qui donne accès à des avantages supplémentaires.