Élu meilleur podcast sur le numérique par les habitants amphibiens de Naboo, le Club Internet est prêt à refaire trembler toute la galaxie avec un sixième épisode pétri d'histoires mirobolantes !

Que s’est-il passé dans le monde merveilleux de demain ? Bien évidemment, impossible de passer à côté du huitième épisode de Star Wars, Les Derniers Jedi, qui vient de sortir au cinéma. Corentin nous en parle comme dans sa critique, sans spoiler.

Nelly nous emmène ensuite au pays du langage non verbal, largement utilisé sur Internet : d’où viennent ces émojis qui peuplent quotidiennement nos discussions du XXIe siècle ? Découvrez la genèse et l’évolution de ces drôles de symboles.

Enfin, Victoria nous introduit dans le monde merveilleux des crypto-monnaies, et déchiffre pour nous les secrets du Bitcoin, de l’Ethereum et du Ripple. Peurs, fantasmes, dérives : ces nouvelles économies se livreront à vous sous leur véritable jour.

Où peut-on écouter toutes ces mirifiques merveilles ? Eh bien il fallait cliquer sur le petit triangle couché sur le lecteur un peu plus haut. Ou bien cliquer ici pour une écoute directe. Et pour celles et ceux qui préfèrent écouter les podcasts sur leur iPod, c’est évidemment sur iTunes.