Lecture Zen Résumer l'article

Le halving approche à grands pas. Les experts sont divisés sur ce qu’il va advenir du bitcoin après cet évènement. Le prix de la crypto-monnaie va-t-il exploser, stagner ou bien chuter ?

Un événement attendu depuis des années va avoir lieu le 20 avril 2024 : le halving du bitcoin. L’heure exacte de l’évènement n’a pas encore été arrêtée, mais dans tous les cas, ce halving est un tournant majeur dans l’histoire de la crypto-monnaie. Après les trois premiers halving, le prix du bitcoin a augmenté de manière impressionnante, avant de retomber.

Mais aujourd’hui, à quelques jours du 4e halving de l’histoire du bitcoin, les experts du secteur doutent. Beaucoup pensent que ce halving-là sera différent et qu’il n’aura pas les mêmes effets sur les prix. Le prix du bitcoin va-t-il augmenter après ce halving ? Va-t-il stagner ? Ou bien s’effondrera-t-il ? Voilà les trois scénarios possibles.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

1er scénario : le prix du bitcoin explose

Le premier scénario correspond à ce qu’il s’est passé pendant les premiers halving. En 2012, après le premier halving, le bitcoin est passé de 12 à 1207 dollars. Ensuite, quelques mois après le halving de 2016, le bitcoin a connu un premier pic, en passant de 650 dollars à 16 000. Enfin, en 2020, le bitcoin a connu sa plus grande augmentation, en atteignant les 68 000 dollars peu de temps après le halving.

Comme Stanislas Bartelemy, manager de la partie crypto de KPMG, l’explique à Numerama, « à long terme, le fait de diviser par deux l’inflation revient à retirer virtuellement 30 millions de dollars par jour du côté des vendeurs sur le marché ».

En devenant de plus en plus rare avec le temps, le bitcoin entretient de manière artificielle sa valeur, et devient donc toujours plus cher. Voilà exactement ce qu’il s’est passé pendant les 3 premiers halving, lors desquels la valeur du bitcoin a explosé.

Claire Balva, la vice-présidente de Deblock, une entreprise spécialisée dans les crypto-monnaies interrogée par Numerama, explique d’ailleurs que « le consensus est qu’une montée des prix suit le halving. Ce consensus part du constat que le halving crée une chute du rythme de l’offre, donc une hausse des prix. Il est étayé par les cycles précédents. »

L’un des scénarios pour le 4e halving est donc que la valeur va continuer d’augmenter. Il s’agit du scénario le plus populaire, mais ce n’est pas le seul.

2e scénario : le prix du bitcoin stagne

Le deuxième scénario, c’est celui dans lequel le prix du bitcoin n’augmente pas tant que cela. C’est notamment l’option envisagée par une étude de CoinBase qui estime que le halving de cette année pourrait ne pas augmenter la valeur du bitcoin.

Le site base son diagnostic sur plusieurs faits. Tout d’abord, la nature même du halving pousse à la spéculation. L’étude pointe que « s’il est possible que le halving ait un impact positif sur les performances du bitcoin, il n’existe encore que peu de preuves historiques de cette relation, ce qui la rend quelque peu spéculative ».

Le halving tient en haleine toute l’industrie du bitcoin. // Source : Numerama

2e raison : le bitcoin a déjà battu son précédent record en mars, plus d’un mois avant le halving. L’engouement pour la crypto-monnaie a été alimenté par la promesse du halving, mais surtout par l’arrivée sur le marché de nouveaux produits financiers, les ETF bitcoin. Maintenant que le halving arrive, l’augmentation des prix pourrait donc être bien moindre que celles observées les années précédentes.

D’après Claire Balva, « beaucoup considèrent que l’impact du halving est de plus en plus faible au fur et à mesure des cycles. En effet, la proportion de bitcoins restant à émettre diminue avec le temps et l’impact de l’émission monétaire sur l’offre (et donc sur les prix) diminue. On peut donc imaginer que le halving ait un impact très faible. »

3e scénario : le prix du bitcoin chute

Dernière option : le halving pourrait faire baisser les prix. En effet, les trois derniers halving ont créé une forte anticipation. Ils sont nombreux à avoir acheté ces derniers mois dans l’espoir de vendre à la hausse une fois le halving passé. Or, si personne n’est prêt à acheter et si tout le monde attend en vain une augmentation, les cours ne peuvent pas monter.

D’après Claire Balva, on pourrait assister à un effet « acheter la rumeur, vendre la nouvelle », un phénomène de spéculation qui est bien connu sur les marchés financiers traditionnels. « Il pourrait compenser la chute de l’offre prévue et générer une baisse des cours. Ce serait néanmoins une baisse relativement ponctuelle (quelques semaines ou mois). »

Une chute plus importante et plus longue est-elle possible ? C’est très peu envisageable. Le marché du bitcoin pèse aujourd’hui 1 300 milliards de dollars. Il a été adopté par un grand nombre de particuliers, et par de nombreuses grandes entreprises et institutions qui ont investi dans le bitcoin. Autant d’acteurs prêts à s’assurer que sa valeur ne descendra pas autour de 0. Cependant, il est important de mentionner le fait que le bitcoin reste hyper volatil : en mars, alors qu’il venait de battre son record absolu de prix, le bitcoin a chuté de 10 000 dollars en quelques minutes. Même s’il s’est par la suite stabilisé, il est important de ne pas l’oublier, quel que soit le scénario qui se réalisera.

Pour aller plus loin Pourquoi la valeur du bitcoin vient-elle d’exploser ?

Cet article existe grâce à Numerama+ Cet article a pu voir le jour grâce au financement de nos adhérent·e·s, offrant le temps et les ressources nécessaires à la production d’une information de qualité. Numerama+ permet à Numerama de rester gratuit et éviter de verrouiller le web derrière un mur payant. Zéro publicité, meilleur confort de lecture, articles résumés par l’I.A et plus encore... Si vous souhaitez soutenir la mission de Numerama et profiter de nombreux avantages exclusifs, adhérez à Numerama+. Découvrez Numerama+

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !