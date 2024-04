Lecture Zen Résumer l'article

Alors que le halving du bitcoin approche, de nouvelles études se montrent pessimiste quant à son influence sur le prix de la crypto-monnaie. Certains estiment que le halving ne créera pas d’augmentation, d’autres pensent qu’il va les faire chuter.

Il se rapproche de plus en plus, mais l’incertitude plane toujours autour de lui. Le halving du bitcoin l’évènement qui chamboule tous les quatre ans le monde des crypto-monnaies, doit avoir lieu dans la nuit du 19 au 20 avril 2024, et il est attendu par de nombreuses personnes. Mais, pour une fois, les prédictions le concernant ne sont pas vraiment optimistes.

Jusque-là, le halving a toujours entrainé une hausse du cours du bitcoin et par ricochet, de celui de tout le secteur des crypto-monnaies. L’opération, qui consiste à diviser par deux les récompenses reçues par les mineurs de bitcoin, crée un manque dans l’offre qui doit faire mécaniquement monter les prix. Mais de plus en plus d’experts estiment que ce halving là pourrait être différent : il pourrait faire stagner les prix, voire les faire baisser.

Le halving peut-il faire baisser les prix ?

Jusque-là, le consensus était que le halving menerait à une hausse des prix. Pourtant, une étude de Coinbase publiée en mars et diffusée par CoinDesk estimait que le prix du bitcoin n’allait pas forcément être entrainé par ce halving. En effet, le récent record établi par le bitcoin aurait majoritairement été dû à l’enthousiasme généré par l’arrivée des ETF bitcoins sur le marché — et cette augmentation aurait essoufflé par avance le halving.

Coinbase a été le premier à défendre cet avis plutôt pessimiste, mais il n’est désormais plus le seul : la Deutsche Bank prédit également qu’il n’y aura pas d’augmentation post-halving, dans un rapport partagé par CoinDesk. La banque va même jusqu’à dire que le « rally », la hausse des prix du tout le secteur des crypto-monnaies qui suivait habituellement le halving, n’avait que très peu de chance d’arriver.

Le rapport ne douche cependant pas tous les espoirs des investisseurs. « Nous continuons de nous attendre à ce que les prix restent élevés en raison des attentes concernant les approbations futures des ETF, les réductions futures des taux des banques centrales et les changements réglementaires », indique la Deutsche Bank dans son rapport.

Mais tout le monde n’est pas aussi optimiste : la banque JPMorgan s’attend désormais à ce que le bitcoin dévisse. D’après ses analystes, la valeur du bitcoin, qui est actuellement autour de 60 000 dollars, serait surévaluée et donc encline aux réajustements. Selon JPMorgan, le bitcoin pourrait ainsi redescendre aux alentours de 42 000 dollars après le halving — une chute de 30 % de son prix.

L’exemple du Bitcoin Cash

Autre indice que tout n’est pas au beau fixe pour le bitcoin : l’évolution du prix du Bitcoin Cash. Le Bitcoin Cash, une variante de la crypto-monnaie issue d’un fork en 2017, a récemment eu un halving, qui s’est déroulé au début du mois d’avril. Celui-ci a tout d’abord entrainé le prix du Cash vers le haut, les investisseurs ayant acheté par avance de la crypto-monnaie en prévision. Une fois le halving passé, le prix a également continué d’augmenter : une hausse de 10 % a été enregistrée immédiatement après.

Mais les réjouissances n’ont été que de courte durée : une fois le halving survenu, de nombreux mineurs se sont détournés de la blockchain pour aller sur d’autres réseaux, qui rapportaient plus d’argent. Cette vague de départ a donné lieu à une baisse du hashrate (puissance de calcul), qui a à son tour occasionné des turbulences sur la blockchain. Certains blocs ont ainsi min 30 minutes à être minés — et cette attente a entrainé vers le bas le prix du Bitcoin Cash. Son prix est passé de 700 à 450 dollars, soit une baisse de 35 %. De nombreux observateurs pensent que les deux crypto-monnaies, bitcoin et Bitcoin Cash, vont suivre la même évolution, rendant d’autant plus probable la prévision de JPMorgan.

