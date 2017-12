Bloqué, réactivé, rebloqué : Google retire à nouveau YouTube de l'Echo Show, l'assistant personnel d'Amazon. Les hostilités se poursuivent entre les deux leaders : l'entreprise de Mountain View bloque aussi sa plateforme de vidéos sur la Fire TV.

En pleine concurrence sur le marché des assistants vocaux, Amazon et Google ne se font pas de cadeaux. Les deux leaders du marché sont en concurrence directe ; ils se sont même publiquement opposés en septembre 2017 quand Google a décidé de bloquer l’accès à YouTube sur l’Echo Show, l’assistant personnel avec écran tactile d’Amazon.

Il n’a pas fallu bien longtemps au géant de l’e-commerce pour répliquer, en cessant la vente de plusieurs produits de Nest, filiale de Google : le thermostat Nest E, la Cam IQ, ainsi que le système d’alarme créé par la startup ont disparu d’Amazon.

Les hostilités continuent

Aux alentours du 20 novembre, YouTube est finalement réapparu sur l’Echo Show, mais dans une version au rabais puisque les utilisateurs étaient dirigées vers une page web.

Bref, Amazon et Google se chamaillent. Et si vous pensiez que cette guéguerre n’est qu’une passade, sachez que les hostilités continuent entre les deux entreprises. Le 5 décembre 2017, un porte-parole de YouTube a fait savoir que la plate-forme se retirait (encore) de l’Echo Show, mais également de la Fire TV d’Amazon.

Un « manque de réciprocité »

« Nous avons essayé de parvenir à un accord avec Amazon pour permettre aux consommateurs d’accéder aux produits et services de chacun. Mais Amazon ne propose pas de produits Google, tels que le Chromecast ou Google Home, il ne met pas Prime Video à la disposition des utilisateurs de Google Cast et a arrêté de vendre certains des produits de Nest le mois dernier. Compte tenu de ce manque de réciprocité, nous ne soutenons désormais plus la présence de YouTube sur l’Echo Show et Fire TV », a fait savoir Google dans un communiqué.

L’entreprise de Mountain View ajoute espérer « pouvoir parvenir à un accord pour résoudre ces problèmes bientôt. » En attendant, YouTube quittera l’Echo Show et Fire TV. Les clients de ce deuxième service verront s’afficher une notification leur indiquant que YouTube ne sera plus accessible à compter du 1er janvier 2018.

Google espère sans doute forcer, par cette décision, Amazon à céder à son chantage en négociant une trêve avant le début de l’année prochaine. Suite au prochain épisode.