Il aura fallu un peu de temps à Amazon pour déployer son service SVoD sur tous les appareils multimédias. Alors qu'Android TV a été attendu des mois durant, la situation s'améliore avec, ce mercredi 6 septembre, une disponibilité effective sur les deux dernières consoles de salon de Sony.

Sony a annoncé ce mercredi la disponibilité dans l’Hexagone du service de streaming Amazon Prime Video sur ses consoles. L’offre sera ajoutée à la PlayStation 3 et 4 aux côtés de Netflix.

Selon le constructeur japonais, le déploiement ne saurait tarder : il est attendu pour ces prochaines heures au niveau européen. des consoles dans les prochaines heures à l’échelle européenne.

Un support qui tardait à venir

Réservé jusque-là aux marchés préférés d’Amazon, l’Allemagne et le Royaume-Uni, l’arrivée sur PlayStation est un nouveau pas vers la généralisation réelle de l’offre vidéo du géant du e-commerce. Le lancement, en fin d’année dernière, de Prime Video à l’échelle mondiale, et en France, avait notamment déçu à cause du manque de support fourni par l’Américain : les apps avaient tardé à être mises en ligne sur les télés connectées et boxs Android.

Pour rappel, Amazon Prime Video est un concurrent de Netflix compris dans l’abonnement Prime de la firme de Seattle. Il donne accès à de nombreuses productions originales de qualité, comme le chouchou des critiques Transparent, mais aussi The Man in the High Castle, et plus récemment, la série d’AMC American Gods.