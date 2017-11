Le Chromebook CB5-132T de Acer est disponible aujourd'hui sur Amazon à 259 euros au lieu de 329 euros.

Plus accessibles que les ordinateurs portables, mais souvent tout aussi performants, les Chromebook assurent une utilisation durable et efficace, quel que soit le contexte. Si le prix des modèles haut de gamme reste aujourd’hui assez élevé (comme le Google Pixelbook), de nombreux bons plans permettent tout de même de s’en offrir un en faisant quelques économies non négligeables.

Le Chromebook CB5-132T de Acer est actuellement disponible à 259 euros sur Amazon au lieu de 329 euros aujourd’hui.

Le notebook Acer Chromebook CB5-132T est équipé d’un processeur Intel Celeron N3150 cadencé à 1,6 GHz (2,08 Turbo), de 4 Go de RAM, d’un stockage flash de 32 Go. Il dispose également d’un écran tactile de petite taille (11 pouces avec définition en 1366 x 768). Le tout pour seulement 1,25 kg.

Au vu de ses caractéristiques le Acer Chromebook CB5-132T vous permet en plus des habituelles tâches bureautiques et de faire tourner des applications Android sans aucun soucis grâce à sa compatibilité avec le Play Store.

