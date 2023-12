[Deal du Jour] L’Apple TV 4K de 3e génération est l’une des meilleures box multimédia sur le marché, si ce n’est la meilleure. Rarement en promotion, le boîtier d’Apple, modèle Wi‑Fi + Ethernet, bénéficie d’une réduction de 40 € sur La Fnac.

C’est quoi, la promotion sur ce boîtier d’Apple ?

La troisième génération d’Apple TV 4K est commercialisée à partir de 169 €. Le modèle 128 Go Wi-Fi + Ethernet, habituellement vendu 189,99 €, est en ce moment au prix de 149,99 € sur le site de La Fnac.

Le modèle 64 Go Wi-Fi, normalement au prix de 169,99 €, est quant à lui proposé au prix de 134,99 €.

C’est quoi, ce boîtier multimédia d’Apple TV ?

La troisième itération de la version 4K de l’Apple TV est un peu plus compacte et plus légère. Avec des dimensions de 9,3 × 9,3 × 3,1 cm et un poids de 214 g, la box TV est un appareil discret, qui trouve facilement sa place dans le coin TV. Elle possède aussi d’excellentes finitions qui en font un modèle robuste, mais aussi très élégant. La puce A15 Bionic offre une puissance de calcul importante, avec une consommation électrique réduite. Le SoC chauffe peu, grâce notamment au dissipateur thermique intégré.

Le boîtier s’accompagne de la télécommande Siri Remote, à la bonne ergonomie, malgré un anneau directionnel parfois peu pratique pour naviguer dans l’interface. L’assistant vocal Siri est bien sûr présent, et s’invoque d’une simple pression sur la touche latérale de la Siri Remote. Siri est réactif et affiche les résultats quasi instantanément. Vous retrouverez l’ensemble de vos services de SVOD, avec des recommandations pertinentes en fonction de vos habitudes de visionnage.

L’Apple TV 4K est une vraie petite box à brancher à côté de sa télé. // Source : Numerama

L’Apple TV 4K de 2022 est-elle intéressante à ce prix ?

Moins de 150 € pour le modèle 128 Go Wi-Fi + Ethernet, c’est une excellente affaire. D’autant plus que l’Apple TV est rarement en promotion. L’interface tvOS permet la création de plusieurs comptes, adultes ou enfants, afin de séparer les contenus et les recommandations qui peuvent être inappropriées pour les plus jeunes. tvOS est fluide et s’intègre parfaitement à l’écosystème d’Apple. Vous pourrez commander l’Apple TV depuis votre iPhone ou iPad, partager vos photos présentes sur iCloud sur votre TV, ou encore y connecter vos AirPods.

Enfin, niveau performances, les formats Dolby Vision, HDR10, HDR HLG et HDR10+ sont supportés, tout comme le format audio Dolby Atmos. Dommage que la connectique minimaliste ne comprend qu’un seul port HDMI 2.1 et une prise réseau.

