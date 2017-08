Vidéo : IFA 2017 : Asus se lance dans la réalité mixte avec un casque à 449 € Maxime Claudel - à l'instant Tech

Asus a officiellement levé le voile sur son casque de réalité mixte conçu en partenariat avec Microsoft. Il coûtera 449 €.

Au cours sa conférence de l’IFA 2017, le salon berlinois de la tech, Asus a, comme attendu, levé le voile sur son casque de réalité mixte (ou mixed reality) développé aux côtés de Microsoft avec la technologie fournie par Windows.

Il sera normalement disponible en fin d’année pour un prix abordable : 449 €, pas un centime de plus. Et il devrait être fourni avec ses contrôleurs. Logique : le géant américain veut tout faire pour que la réalité virtuelle soit la plus accessible possible.

Léger et accessible

Pesant seulement 400 grammes, doté de matériaux anti-bactérie et conçu de manière à répartir le poids pour une ergonomie idéale (moins de pression sur le nez et le visage), le casque se distingue par sa coque avant composée de multiples polygones pour un look des plus futuristes (presque cyberpunk). Grâce à ses deux caméras frontales, il offre un tracking à six degrés de position sans passer par des capteurs extérieurs. Il se prévaut par ailleurs d’une résolution de 3K et d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Le casque d’Asus sera plug-and-play pour faciliter l’installation et l’utilisation (moins de dix minutes lors du premier allumage, nous promet-on). On n’oubliera pas non plus de mentionner sa compatibilité avec SteamVR, qui lui assure un catalogue déjà bien conséquent d’applications et de jeux en tout genre.

On attend maintenant de connaître les produits que proposeront les autres constructeurs désireux de se lancer dans l’aventure de la réalité mixte en compagnie de Microsoft.