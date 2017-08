Alors que Microsoft et ses partenaires se préparent à lancer sur le marché sa Mixed Reality d'ici la fin de l'année, l'entreprise américaine vient d'annoncer un partenariat avec la plateforme Steam VR.

Nouveau venu sur le marché de la réalité virtuelle, Microsoft entame une étape importante avant la sortie des différents casques. En effet, l’entreprise américaine profitera de l’IFA de Berlin pour dévoiler les différentes offres des constructeurs partenaires — comme Acer, Dell ou HP — et permettra aux journalistes et visiteurs de mettre la main sur ses contrôleurs.

Au-delà de la plateforme dédiée proposée par le géant de Redmond, Microsoft vient d’annoncer un partenariat avec Valve Software pour apporter une compatibilité avec leur plateforme Steam VR.

« L’arrivée des casques Windows Mixed Reality est une étape importante pour la réalité virtuelle, » explique Joe Ludwig, développeur chargé de la VR chez Valve dans une déclaration. « Travailler avec Microsoft pour rendre compatible Steam VR avec ses appareils est là aussi une grosse étape pour le développement de la VR en tant que plateforme ouverte pour les développeurs et les consommateurs. Avec les différents casques proposés par de nombreux constructeurs PC, la communauté Steam aura plus que jamais le choix pour découvrir le potentiel incroyable de la réalité virtuelle. »

Une collaboration gagnante-gagnante donc, l’un offrant l’accès à de nombreux jeux et expériences, l’autre permettant à toujours plus de joueurs de découvrir la plateforme Steam. Il faudra cependant être attentif à la liste des titres qui seront disponibles, et surtout optimisés, pour le matériel Mixed Reality, étant donné leurs capacités limitées par rapport à un Oculus Rift ou un HTC Vive.

Pour Microsoft, il ne s’agit que d’une première étape, la prochaine étant de proposer son propre contenu. Il se murmurerait que l’entreprise travaille actuellement avec le studio de développement 343 Industries pour créer des expériences autour de l’univers bien connu de Halo.

Au-delà des chanceux qui se rendront à l’IFA de Berlin, il faudra patienter jusqu’à la fin d’année 2017 pour la sortie des premiers casques Windows Mixed Reality, notamment celui d’Acer à 399 $.