Pendant le Black Friday, la marque de montres horlogères ICE Watch offre une généreuse promotion de 40 % sur la ICE Smart One, sa première montre connectée. Une belle réduction pour cette montre qui était de base vendue à moins de 100 euros.

Quand on a un budget inférieur à 100 euros, il est souvent difficile de trouver montre connectée à son poignet. Faute de mieux, on se rabat souvent sur de simples (et pas toujours très beaux) bracelets connectés. Qu’à cela ne tienne, Ice Watch propose un très bon compromis avec sa montre connectée ICE Smart One.

Avec un prix d’appel de 99 euros, cette montre connectée est déjà, hors période du Black Friday, un excellent rapport qualité / prix. Mais, du 24 au 27 novembre 2023, elle devient encore plus abordable et profite de 40 % de réduction. Pendant trois jours seulement, la ICE Smart One est au prix de 59 euros seulement.

La ICE Smart One est faite pour le sport et la vie quotidienne. // Source : ICE Watch

Un rapport qualité prix imbattable pendant ce Black Friday

Du 24 au 27 novembre, Ice Watch fait baisser le prix de sa montre connectée de 40 %, ce qui la fait passer à 59 euros. Pour ce prix, l’ICE Smart One est un produit élégant et adapté à une pratique sportive comme à un usage quotidien.

Avec une centaine d’activités sportives mesurables et enregistrables, la ICE Smart One fait aussi bien que les montres concurrentes, bien plus chères. Il suffit de sélectionner votre activité au moment où vous commencez votre session sportive pour la lancer, sans que vous ayez à faire quoi que ce soit d’autre.

L’ICE Smart One vous permet de gérer votre musique depuis votre poignet. // Source : ICE Watch.

Et si à l’inverse, vous passez votre journée assis à votre bureau, la montre connectée vous enverra une notification vous invitant à vous lever et à faire un peu d’exercice. À l’inverse, si votre activité physique est un peu trop intense, la ICE Smart One vous suggèrera quelques exercices de méditation pour vous détendre un peu.

Une montre connectée qui suit votre santé

Au-delà du seul bien-être, la ICE Smart One mesure aussi vos constantes physiologiques. Équipée d’une batterie de capteurs performants, elle peut ainsi mesurer l’oxygène sanguin (SpO2), la fréquence cardiaque ou la tension artérielle.

La ICE Smart One permet de vérifier ses constantes physiologiques. // Source : ICE Watch

Elle permet également de suivre vos cycles de sommeil et d’établir, en fonction des mesures, un programme personnalisé pour être sûr de respecter au mieux votre cycle circadien.

Dernière constante suivie, et non des moindres : le cycle menstruel. Grâce à un système de calendrier à remplir, la ICE Smart One peut établir la durée de vos cycles, anticiper les prochains et vous permettre de tenir un journal de bord de vos symptômes prémenstruels, et de votre flux pendant vos règles.

Un design fait pour la ville et pour le sport

Outre ses performances, la montre ICE Smart One est également une montre aux finitions très soignées. Il faut dire que ICE Watch est un acteur incontournable de l’horlogerie, notamment avec son modèle phare, ICE Horizon ou encore son très récent ICE Retro. Pour son modèle Smart ONE, ICE Watch a choisi un boitier en aluminium, matériau solide pour une montre qui résiste aux aléas de la vie.

Son boitier aluminium rend la ICE Smart One très résistante. // Source : ICE Watch.

Pour un confort optimal, l’horloger a équipé sa montre d’un bracelet silicone confortable, parfait pour habiller le poignet à la ville comme pendant les séances de sport les plus intenses.

Mieux, si la forme est soignée, le fond l’est aussi, puisqu’elle vous accompagnera dans votre vie quotidienne en s’assurant de vous envoyer l’ensemble des notifications actives sur votre smartphone (Android comme iPhone) ainsi que les rappels de votre agenda.

Une offre Black Friday immanquable

Du 24 au 27 novembre inclus, la ICE Smart One profite d’une offre Black Friday assez exceptionnelle. La montre connectée passe en effet de 99 à 59 euros.

Pour en profiter, nul besoin de code ou d’adhésion à un programme de fidélité, il vous suffit de passer commande depuis le site en ligne. Et c’est tout. L’occasion de vous offrir enfin la montre connectée de vos rêves ou de la glisser sous le sapin pour Noël (qui approche à grands pas).

