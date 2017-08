Aujourd'hui, retrouvez l'ensemble home cinéma Xiaomi à 425 euros avec le code promo : XMHTSCP.

Vous cherchez à profiter d’une nouvelle expérience multimédia pour apprécier au maximum les moments où vous regardez des séries TV, des films ou quand vous écoutez de la musique ? Le home cinema Xiaomi est peut-être idéal pour vous.

Il s’agit d’un ensemble multi-room composé de plusieurs éléments :

une barre de son de 880 mm de long avec deux tweeters, deux haut-parleurs 2,5 pouces et une fréquence de réponse de 65-22000 Hz ;

un caisson de basses woofer 6,5 pouces de 316 mm de long avec une fréquence de réponse de 30-170 Hz ;

deux haut-parleurs de 72 mm de long avec haut-parleurs de 2,25 pouces, une impédance nominale de 6 ohm et une fréquence de réponse de 150-20000Hz.

Il est compatible Dolby Audio et DTS HD, utilise un processeur Amlogic T966 et un GPU Mali-T830, 2 Go de RAM et 8 Go de ROM, du Bluetooth 4.1 et du Wi-Fi AC. Vous pouvez également raccorder les appareils en HDMI ou en USB 2.0 / 3.0. Ce système promet une immersion totale avec un son puissant, clair et avec de bonnes basses.

Petit bémol à signaler : l’interface est par défaut en chinois mais il est possible de la basculer partiellement en Anglais,

Le Xiaomi Home Cinema est disponible à 425,32 euros sur GearBest avec le code promo XMHTSCP.

