[Deal du jour] Avec sa gamme Q2, Xiaomi propose sa gamme de téléviseurs QLED 4K en promotion sur son site officiel. Les téléviseurs Q2 de 50, 55 et 65 bénéficient de réductions allant jusqu’à 250 €.

C’est quoi, la promotion de 250 € sur ces téléviseurs 4K de Xiaomi ?

Xiaomi propose sa gamme de téléviseurs Q2 en promotion :

C’est quoi, cette gamme Q2 de téléviseurs QLED 4K ?

Sortie à la fin de l’année 2022, cette gamme de téléviseurs QLED de Xiaomi fait suite à la gamme Q1, qui proposait déjà de bons téléviseurs abordables, aux excellentes finitions. Le design des Q2 est classique, mais efficace, avec son cadre en alliage d’aluminium aux bordures très fines et son socle métallique minimaliste. La place réservée à la dalle permet ainsi une grande immersion. Elle offre une image ultra HD 4K QLED, pour une résolution de 3 840 × 2 160 pixels. Les couleurs sont vives et la luminosité, sans atteindre le niveau d’un écran OLED, est très correcte.

Vous pourrez profiter des technologies HDR et Dolby Vision IQ. Cette dernière s’accompagne d’un capteur de lumière ambiante intégré au téléviseur, pour s’adapter aux variations lumineuses de votre pièce et afficher plus de détails. Dans les faits, la différence avec le Dolby Vision ne se voit pas plus que ça. Reste que la luminosité et le contraste sont parfaitement optimisés et la dalle QLED fait un travail remarquable pour du milieu de gamme. Côté son, deux haut-parleurs de 15 W chacun délivrent un son compatible Dolby Atmos et DTS-X. L’audio est d’une puissance suffisante, mais si vous pouvez investir dans une barre de son, ne vous privez pas.

Les bordures fines permettent une bonne immersion // Source : Xiaomi

Est-ce que cette gamme Q2 est intéressante avec 250 € de réduction ?

Les téléviseurs Q2 sont de très bons téléviseurs, si vous n’avez pas le budget ou l’envie d’investir dans du haut de gamme. Vous pouvez d’ailleurs consulter notre guide des meilleurs téléviseurs 4K de 2023 pour les comparer à d’autres modèles. Toujours est-il qu’avec 250 € de réduction, c’est une excellente affaire. Les joueuses et les joueurs ne s’orienteront peut-être pas vers cette gamme Q2, limitée à un taux de rafraichissement de 60 Hz et dénuée de port HDMI 2.1. Si toutefois vous y branchez votre PS5 ou Xbox Series, les jeux tourneront sans aucun problème. Niveau connectiques, vous trouverez tout de même 3 ports HDMI, deux ports USB, une sortie optique, un port Jack 3,5 mm et un port Ethernet.

Les Q2 s’accompagnent du système d’exploitation Google TV. L’OS est fluide et la navigation dans les menus est instinctive. Vos applications et vos services de SVOD se retrouvent facilement, et une fonction de suggestion de contenu pertinente est présente. Google Assistant est aussi de la partie, afin de commander votre téléviseur à la voix. Enfin, les téléviseurs Q2 sont compatibles Wi-Fi et Bluetooth 5.0.

Pour en savoir plus sur les TV

👉 LCD, OLED, 4K, UHD, HDR, nits… : le lexique ultime pour bien choisir son téléviseur.

C'est sûr : vous payez votre forfait 4G trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.