[Deal du Jour] Alors que le Pad 6 vient de sortir, la tablette polyvalente Pad 5 de Xiaomi, baisse de prix. Sortie il y a deux ans, cette tablette possède un bel écran et des performances à la hauteur. En promotion, elle bénéficie d’un excellent rapport qualité-prix.

C’est quoi, la promotion sur cette tablette Xiaomi ?

Le Xiaomi Pad 5 est vendu 399,90 € sur le site officiel de la marque. Il est en ce moment proposé au prix de 277 € sur Rakuten. Et avec le code promo KIR8100 à rentrer dans le panier, le Xiaomi Pad 5 passe à 269 €.

C’est quoi, cette tablette de Xiaomi ?

Le Pad 5 n’est pas une tablette révolutionnaire et reprend, dans les grandes lignes, le design récent des iPad. Esthétiquement, la tablette est jolie et offre même de très bonnes finitions. Les bordures fines mettent en valeur l’écran et augmentent l’immersion. La dalle IPS de 11 pouces et d’une résolution de 2560 × 1600 pixels est parfaite pour visionner des films et séries sur vos plateformes de SVOD. Dommage cependant que l’écran reflète beaucoup trop la lumière. En extérieur et en plein soleil, vous ne profiterez pas beaucoup du Pad 5. Autre problème, la colorimétrie laisse parfois à désirer. La tablette de Xiaomi reste toutefois une bonne alternative aux modèles plus onéreux, pour visionner du contenu.

Niveau performance, elle dispose d’un taux de rafraîchissement adaptatif de 60 Hz ou 120 Hz. Cette version en promotion possède 128 Go de stockage et est dotée de 6 Go de RAM ainsi que du processeur Snapdragon 860. Le Pad 5 peut donc faire tourner la plupart des jeux vidéo, de manière fluide et sans ralentissements. Les deux haut-parleurs procurent un son de qualité, suffisant pour profiter de vos films ou séries, mais manque un peu de profondeur pour écouter de la musique. Vous pourrez connecter une enceinte externe ou des écouteurs en Bluetooth pour améliorer l’audio.

Le Xiaomi Pad 5 peut s’accompagner d’un stylet pour la bureautique, vendu séparément // Source : Xiaomi

Est-ce que la Xiaomi Pad 5 est une bonne affaire à ce prix ?

Moins de 270 €, soit 130 € de réduction par rapport à son prix de base, c’est une excellente affaire pour une bonne tablette. Moins ergonomique et intuitif que l’OS d’Apple, Android fait tout de même un travail suffisant pour habiller le Pad 5. Naviguer sur le web, utiliser vos applications ou regarder du contenu se fait naturellement, et la tablette répond bien dans l’ensemble. Au dos, vous trouverez un unique capteur principal de 13 mégapixels, ainsi qu’un capteur de 8 mégapixels à l’avant. Ce module photo peut dépanner dans l’absolu, mais ne remplace pas un smartphone ou un véritable appareil photo.

Enfin, niveau autonomie, comptez une vingtaine d’heures d’utilisation, soit 2 ou 3 jours sans la recharger. Sa batterie fera le plein en à peine 2 heures de charge.

