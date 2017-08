Un casque équipé du Google Assistant ? C'est la rumeur du jour et elle s'appuie sur des éléments plutôt concrets.

Le succès des AirPods d’Apple était assez difficile à prévoir. La marque à la pomme, respectable et respectée dans bien des domaines, n’a jamais convaincu avec les écouteurs fournis avec les iPod et les iPhone — le rachat de Beats n’a fait que confirmer auprès des audiophiles l’orientation très marketing des choix acoustiques de Cupertino.

Et pourtant, les AirPods se vendent bien et ont été plébiscités par de nombreux sites spécialisés. Certes, ce n’est pas comparable avec de véritables écouteurs haut de gamme, mais sur ce format (individuel sans câble) et avec les fonctionnalités embarquées, c’était difficile de faire mieux. Surtout à un prix qui reste finalement très compétitif.

C’est peut-être ce succès et l’inclination naturelle d’un Assistant à se trouver proche des oreilles et de la voix qui incitent Google à faire des recherches autour d’un appareil qui pourrait s’approcher des AirPods. En effet, 9to5google a ouvert les entrailles du pack d’applications Google pour y découvrir des bouts de code qui sont assez évocateurs. Le projet nommé Bisto dans le code est décrit comme cela : « Vos écouteurs ont Google Assistant. Posez-leur des questions. Demandez-leur de dire des choses. C’est votre Google à vous, toujours là pour aider ».

Les lignes dans le code évoquent également la possibilité de répondre aux notifications du téléphone sans avoir à le sortir de la poche. Il serait donc envisageable de répondre à un SMS sans jamais avoir à utiliser ses mains. Il est aussi fait mention d’un bouton physique, ce qui pourrait signifier qu’il s’agit plus d’un casque que d’écouteurs à-là-AirPods : on aurait du mal à voir où Google souhaiterait les mettre.

Enfin, preuve qu’il ne s’agit pas d’une simple interaction avec des écouteurs classiques, il est fait mention d’un processeur d’appairage « magique », comme sur les écouteurs d’Apple, et d’une possibilité de mettre à jour l’objet qui aurait donc un logiciel embarqué.

Nous en saurons probablement plus dans les semaines qui viennent, dans la mesure où nous attendons aussi les smartphones Pixel 2, mais l’idée d’un casque avec Assistant a du sens : ce serait le pendant de Google Home pour les déplacements.