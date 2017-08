Lancé officiellement en mai dernier, la version française de l'assistant intelligent a toutefois patienté avant d'atterrir sur tous les appareils. Aujourd'hui, un déploiement massif semble se profiler avec de nombreux smartphones recevant l'application.

Nous avons un regard biaisé : nous avons reçu l’Assistant en français sur nos smartphones dès les beaux jours de mai. D’abord sur un Galaxy S8, et ensuite sur tous les téléphones utilisés depuis : l’Assistant semblait lié à notre compte Google et non à l’appareil en service. Pourquoi notre compte plutôt que ceux des collègues de FrAndroid ? Google ne nous donne pas la moindre clef pour comprendre sa stratégie de déploiement.

L’Assistant Google est disponible sur tous les téléphones Android Marshmallow et Nougat compatibles. Enfin. 😊 #GoogleAssistant pic.twitter.com/FfjlHglwpN — Google FR (@GoogleFR) August 17, 2017

Cependant, aujourd’hui, la firme semble avoir décidé de passer à la vitesse supérieure selon nos observations. Un rapide tour sur Twitter permet en outre de s’en assurer : le sujet est parmi les plus discutés sur le réseau social et Google France laisse entendre qu’il s’agirait d’une forme de sortie officielle.

Difficile dès lors de savoir les raisons derrière ce retard et si les utilisateurs disposant de l’Assistant précocement n’était pas simplement des bêta testeurs.

Pour rappel, l’Assistant est une interface linguistique avec une intelligence artificielle créée par Google. Sous forme de texte ou de parole, l’utilisateur peut interagir avec l’assistant de manière à ce que ce dernier lui fournisse des informations, programme des alarmes etc. Notez que le logiciel n’est disponible que pour les appareils Android disposant a minima d’Android 6 (M), d’un écran 720 p et des Google Play Services.