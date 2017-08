Lors d'un évènement consacré à l'arrivée de deux nouveaux smartphones dans sa gamme Pixel, Google pourrait profiter de l'occasion pour dévoiler le successeur de l'ordinateur portable Chromebook Pixel, sorti en 2015.

Pour cet automne, Google pourrait créer la surprise en dévoilant un successeur à son ordinateur portable. C’est ce qu’affirme le site Android Police, qui dit s’appuyer sur une source au courant des projets de la firme de Mountain View dans ce domaine. Le géant du net présenterait ce nouveau Chromebook Pixel lors du même évènement que celui qui est prévu pour dévoiler ses deux nouveaux smartphones.

Aucune caractéristique technique n’est renseignée par nos confrères, pas plus que ses éventuelles particularités à l’image du Pixel C, un appareil fonctionnant sous Android et qui peut adopter une configuration tablette ou ordinateur portable grâce à l’ajout d’un clavier. Une particularité que l’on retrouve au sein de la gamme Surface de Microsoft, y compris dans les modèles les plus récents.

Sur le plan technique, le dernier Chromebook Pixel, sorti en 2015, proposait un processeur Intel Core i5 cadencé à 2,2 GHz, une mémoire vive de 8 Go et un espace de stockage de 32 Go. Un modèle supérieur fournissait un processeur Intel Core i7 à 2,4 GHz, soutenu par 16 Go de RAM et 64 Go d’espace de stockage. Deux connecteurs USB-C et deux autres USB-A 3.0 figuraient dans l’ultra-portable de Google.

Côté affichage, le modèle 2015 était identique à celui vendu deux ans plus tôt. On a eu droit à un écran tactile de 12,85 pouces pour une définition de 2560 par 1700 pixels (239 ppi), une webcam capable de filmer en 720p, un processeur graphique intel HD Graphics 5500 pour gérer des flux de vidéo en 4K avec le DisplayPort ou HDMI via un adaptateur USB-C.