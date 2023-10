[Deal du Jour] Le PC portable HP Victus 16 est un laptop gaming de qualité, à un prix avantageux, surtout en promotion. Son design sobre et ses bonnes performances en font un modèle intéressant, encore plus lorsqu’il s’accompagne d’une souris dédiée au jeu vidéo.

C’est quoi, cette promotion sur ce PC HP Victus ?

Le HP Victus 16 est habituellement vendu autour de 1 300 €. Il est actuellement proposé au prix de 949 € chez Rue du Commerce.

Notez cependant que le Victus 16 n’est pas livré avec un Windows 11 préinstallé, mais avec le système d’exploitation FreeDos, un système Windows lite fourni pour installer votre propre version de Windows.

C’est quoi, ce laptop gaming de HP ?

Ce modèle de la gamme Victus de HP est un PC dédié aux jeux vidéo, qui adopte pourtant un design sobre, avec un revêtement noir mat et des lignes droites. Son clavier est bien rétroéclairé, mais pas de RGB à l’horizon, juste un simple rétroéclairage blanc. Un parti pris esthétique qui plaira aux joueuses et aux joueurs qui recherchent une machine discrète. Le Victus 16 possède des dimensions de 370 × 260 × 23.5 mm pour un poids de 2,3 kg. Un laptop portable qui ne fait pas partie des plus compacts sur le marché, mais qui reste facilement transportable.

Il embarque une dalle IPS Full HD antireflet de 16 pouces, d’une résolution de 1920×1080 pixels, à la fréquence de rafraîchissement maximale de 144 Hz. La luminosité et le contraste sont excellents, mais la température des couleurs peut parfois laisser à désirer. Heureusement, la fluidité est au rendez-vous et la dalle est réactive. Le clavier possède des touches à la frappe efficace et aux bonnes sensations. Le pavé tactile quant à lui est quelque peu bruyant et manque légèrement de précision. Rien toutefois qui ne vient gâcher l’expérience de jeu.

Le Victus 16 possède un design plutôt sobre // Source : HP

Est-ce que le Victus 16 est intéressant en promo ?

Trop cher à son prix normal, il devient très intéressant pour moins de 1 000 €. Niveau performances, il est doté d’un processeur AMD Ryzen 5 7640HS, associé à la puce Nvidia GeForce RTX 4060, 16 Go de RAM et un SSD NVMe de 512 Go. Nul doute que vous pourrez faire tourner l’ensemble de vos jeux sans problème, et ce, dans les meilleures conditions possibles. Les images sont fluides et sans déchirures, parfait pour tester le récent Counter-Strike 2 sans être désavantagé.

Niveau connectique, vous trouverez trois ports USB 3.2 Gen 1 ainsi que deux ports USB-C 3.3 Gen 2, un port Ethernet et un port HDMI 2.1. Le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3 sont aussi de la partie. Vous pourrez compter sur une autonomie de 5 h environ.

Enfin, il s’accompagne de la souris sans fil HP Omen Vector Essential. Ce n’est certes pas la souris la plus légère pour du gaming, mais son grand confort d’utilisation et son excellente réactivité sont parfaits pour la pratique des jeux vidéo.

