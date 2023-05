Les annonceurs pourront bientôt utiliser des outils basés sur l’IA pour pousser la personnalisation de leur campagne marketing.

L’intelligence artificielle continue de faire son chemin dans les outils destinés aux marketeurs. Après ses services pour le grand public, Google choisit de doter la plateforme de sa régie publicitaire de nouveaux services, basés sur l’IA générative. Une petite révolution qui ouvre la voie à des campagnes ultra-ciblées, réalisables en seulement quelques clics.

« Lorsque Google Marketing Live a été lancé en 2013, le secteur de la publicité était au cœur d’un changement majeur : le passage au mobile. Dix ans plus tard, l’IA est en train de transformer notre secteur de la même manière », analyse Jerry Dischler, vice-président et directeur général de Google en marge du Google Marketing Live.

Une expérience personnalisée

Pour optimiser le taux de clic sur les publicités, Google s’apprête à déployer des publicités qui s’adaptent en temps réel aux recherches de l’utilisateur. Dans cette optique, chaque publicité créée sera unique, adaptée selon les termes tapés dans Google par un internaute.

Des publicités ultra-ciblées vont voir le jour.

Ainsi, si un utilisateur cherche dans Google « soins de la peau pour peau sèche et sensible », le titre des publicités pourra s’adapter en temps réel, et devenir : « Apaisez votre peau sèche et sensible. » Une forme dynamique qui devrait booster les chances que l’internaute visite le lien proposé. La firme de Mountain View promet que la publicité générée par l’IA respectera la pertinence et la fidélité de l’annonce originale.

Des pubs toujours plus créatives

À l’occasion du Marketing Live 2023, Google présente plus classiquement des outils dopés à l’IA facilitant la conception graphique et textuelle d’une campagne. À partir d’une simple landing page (page sur laquelle l’internaute arrive après avoir cliqué sur la publicité), l’IA de Google pourra générer automatiquement des mots-clefs cibles, des titres, des descriptions, des images et l’ensemble des informations nécessaires au lancement de la campagne.

Une personnalisation complète sera possible directement depuis un chat. Les marketeurs pourront discuter avec Google AI, comme ils feraient avec un collègue de travail, assure Jerry Dischler. L’IA pourra également suggérer des illustrations personnalisées afin de démarquer la campagne de celles des autres annonceurs.

L’IA générative va faciliter la création de campagnes publicitaires. // Source : Google

Des spots adaptés à la recherche par IA

Enfin, Google évoque déjà le futur de la publicité avec l’arrivée future de la recherche propulsée à l’IA. Dans les prochains mois, les résultats Google seront en partie affichés grâce à l’intelligence artificielle dans une toute nouvelle interface. La publicité devrait y faire son apparition avec « des annonces de recherche et de shopping directement intégrées dans le mode conversationnel et instantané alimenté par l’IA. »

Enfin, de nouveaux formats publicitaires personnalisés pour la recherche par IA devraient voir le jour, avec des éléments entièrement adaptables au fil « du parcours de recherche » de l’internaute. Google promet toutefois de continuer à distinguer clairement les résultats classiques de ceux sponsorisés.

Des expérimentations diverses et variées qui seront mises en place au cours des prochains mois, vraisemblablement en parallèle des fonctionnalités grand public.

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !