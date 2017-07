Depuis ce mercredi, Snapchat évolue et propose toujours davantage d'outils pour enrichir les photos éphémères appelées Snaps. À la clef de cette mise à jour : une fonctionnalité très attendue par les pros : les liens. Mais également quelques bonus « fun » pour les millennials.

Jusque-là, le très simple fonctionnement de Snapchat ne permettait pas d’échanger des liens entre utilisateurs, ce qui a priori devait rendre le réseau social refermé sur lui-même et inviter les utilisateurs à rester le plus longtemps possible dans l’application. Par ailleurs, cette absence de liens forçait les marques et publicitaires à passer par les outils officiels du réseau sans lesquels, il est difficile d’orienter les utilisateurs vers un site externe.

Toutefois, actuellement très investi dans les mises à jour de son réseau, Snap change les règles. Après la Map, l’entreprise d’Evan Spiegel continue de changer sa formule pour résister aux assauts d’Instagram. Ce mercredi donc, le réseau social de Los Angeles présentait trois nouveautés pour les utilisateurs, toutes liées à la création de Snaps.

Des liens, des arrières-plans et des voix curieuses

En premier lieu, les liens font leur apparition. Avec une icône trombone qui n’est pas sans rappeler Clippy, le réseau propose d’associer un snap à un lien. Ainsi chaque contenu éphémère pourra contenir une redirection vers un site marchand, ou non. La démonstration fournie par Snap. Inc devrait clarifier un peu cette fonctionnalité qui, notons-le, contient un navigateur web embarqué, façon Facebook.

Faites un Snap

Cliquez sur l’icône lien à droite

Ajoutez un lien à la main ou récupérez un lien inclus dans votre presse papier

C’est fait !

Si nous nous attardons naturellement sur les liens, qui intéresseront les professionnels qui tentent de faire leur place sur Snapchat, ce n’est pas la seule nouveauté.

Snap. Inc a également présenté deux outils « créatifs » pour ses utilisateurs, le premier ajoute un arrière plan aux Snaps. La technique est assez simple : mieux vaut une démonstration pour comprendre cette fonctionnalité.

Faites un snap

Touchez l’icône fond d’écran

Ajoutez un fond d’écran

Enlevez les éléments à mettre au premier plan en les détourant au doigt

Enfin, ultime nouveauté dont on vous laissera juge de son intérêt : des nouveaux filtres vocaux. Snap explique que ses utilisateurs adorent ces altérations vocales qui sont aujourd’hui présentes dans des lenses (filtre en réalité augmentée) et qui désormais sont disponibles comme une fonctionnalité à part entière.