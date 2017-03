Boulanger a fait une gaffe : toutes les caractéristiques du Galaxy S8 ont été dévoilées, en même temps que la date de sortie du produit.

Un peu avant l’annonce des iPhone 7 et iPhone 7 Plus, Amazon avait fait une grosse bourde en mettant en ligne une page recensant tous les accessoires du smartphone, confirmant par la même occasion toutes les caractéristiques que nous imaginions. Pour le Galaxy S8, c’est Boulanger qui, en France, a fait la gaffe. Et pas qu’un peu.

En effet, le revendeur faisait le malin avec un tweet pour teaser l’annonce du Galaxy S8 qui aura lieu ce soir à 17h. Du coup, des internautes se sont amusés à voir si la boutique en ligne n’avait pas déjà mis en cache quelques informations sur le fer de lance. Gagné : la page du Galaxy S8 existe bien (elle glitche quand on clique dessus) et elle renferme toutes les informations sur le smartphone. Vous pourrez donc le précommander sur Boulanger dès 18h (et probablement partout ailleurs sur le web) pour une sortie française le 28 avril 2017.

Vous souhaitez connaître les caractéristiques détaillées du produit ? Pas de problème, nos collègues de FrAndroid ont trouvé le fichier PDF de la fiche technique. Rendez-vous à 17h en live pour faire semblant de découvrir le nouveau smartphone avec nous en direct !