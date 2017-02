Il y a ceux qui suppriment le port jack. Et il y a ceux qui n'autorisent pas le son en Bluetooth.

L’une des images promotionnelles affichées sur le site officiel de la Nintendo Switch résume assez bien l’information qui suit : vous allez devoir ressortir vos casques filaires pour profiter du son de la console en nomade sans gêner autrui. En effet, on ne pourra pas connecter une solution sans-fil à la tablette malgré la présence de la technologie Bluetooth (utilisée par les manettes). Une donnée à ajouter à la longue liste des possibilités absentes, mais qui seront peut-être ajoutées plus tard. Il faudra l’espérer tout du moins.

Oups

La mauvaise nouvelle est issue d’un rétropédalage de Melty, relayé par The Next Web. Dans un premier temps, il a été confirmé par Yoshiaki Koizumi, l’un des concepteurs de la Switch, que les casques et écouteurs seraient acceptés via Bluetooth. Mais il s’agissait visiblement d’une erreur de traduction induisant une mauvaise compréhension : le son sortira soit par un téléviseur (ou un home cinéma), soit par les hauts-parleurs de la tablette, soit par le port jack.

À noter qu’il sera quand même envisageable d’insérer la Switch dans son dock pour jouer sur grand écran tout en utilisant un casque, le port jack étant situé sur la tranche supérieure et, par extension, aucunement entravé par la station d’accueil (dans le cadre d’une session nocturne par exemple). Prévoyez une rallonge suffisante pour en profiter depuis un canapé : une problématique qui n’aurait pas existé avec du Bluetooth…