Qu'est-ce qui est plus rapide qu'une Tesla Model S P100D ? Une Tesla Model S P100D modifiée pour la course.

Les Tesla Model S font partie des voitures dont l’accélération est l’une des plus rapides du monde. Et comme se plaît à le rappeler Elon Musk, elles ne coûtent pas plusieurs centaines de milliers de dollars comme leurs proches concurrentes.

Mais nous parlons alors de voitures grand public, que vous pouvez acheter si vous en avez les moyens. Imaginez alors que l’on prenne une Tesla Model S et qu’on en fasse une voiture de course. C’est exactement ce qu’ont fait les organisateurs du Electric GT Championship qui est, pour le dire vite, un nouveau championnat automobile qui aligne des Tesla Model S sur la grille de départ.

Les organisateurs ont modifié des Tesla Model S P100D qui ne peuvent aller qu’à 155 mph (249 km/h) mais qui accélèrent de 0 à 60 mph (0 à 96,5 km/h) en 2,1 secondes. La dernière mise à jour officielle des P100D permet à la voiture classique d’accélérer en 2,34 secondes. Ces quelques dixièmes de seconde n’ont pas de sens pour les particuliers, mais sur une course, ils peuvent faire la différence. Pour arriver à cela, les organisateurs ont enlevé la plupart des éléments de l’habitacle pour faire perdre du poids à la voiture et ont ajusté les suspensions, le volant et le spoiler à l’arrière.

Les Tesla Model S iront courir notamment sur les circuits de Nürburgring, Catalunya, Zandvoort, Paul Ricard ou encore Estoril et Mugello. Le championnat débutera plus tard dans l’année et pourra être suivi, notamment, sur YouTube. Toutes les voitures seront les mêmes : seul le talent des pilotes désignera le vainqueur.