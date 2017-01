En amont du CES, Samsung dévoile les smartphones de sa gamme A. Les engins auront un corps métallique étanche et anti-poussière et des caractéristiques techniques forcément améliorées par rapport aux modèles 2016.

Après une année assez médiocre et « explosive » pour Samsung, le Coréen veut bien démarrer l’année 2017 avec la présentation de ses prochains Galaxy A. La ligne des nouveaux appareils se divise toujours en trois versions différentes : le A3, le A5 et le A7. Ces derniers seront disponibles en pré-commande le 20 janvier prochain.

Les 3 modèles embarquent un corps métallique étanche et anti-poussière de type IP 68. Les appareils sont annoncés par le constructeur comme résistant « seulement » à « la pluie, la sueur, le sable et la poussière. » En outre, les Galaxy A seront dotés d’un nouveau système de recharge plus rapide qui s’appuiera sur un port USB Type-C.

Les smartphones intègrent des appareils photos améliorés, avec un système d’autofocus plus rapide et de meilleures performances en basse lumière. Ainsi, Samsung vise toujours à attirer un public accro de la pratique du selfie. En outre, les Galaxy A auront la nouvelle fonction « Always on display » qui permettra aux utilisateurs de regarder l’heure et le calendrier sans devoir démarrer le smartphone, en économisant la batterie.

Les couleurs aux noms ridicules des Galaxy A sont, cette année, Black Sky, Gold Sand, Blue Mist et Peach Cloud.

Galaxy A7

À un prix de 469 euros, le A7 embarque :

un écran de 5.7 pouces

deux caméras de 16 mégapixels (avant et arrière), ouverture f/1.9

3 Go de RAM

un processeur 8 cœurs à 1,9 Ghz

une batterie de 3 600 mAh

une capacité de stockage de 32 Go avec un port pour carte Micro-SD jusqu’à une capacité de 256 Go

Galaxy A5

À un prix de 429 euros, le A5 possède :

Un écran de 5.2 pouces

deux caméras de 16 mégapixels (avant et arrière)

3 Go de RAM

un processeur 8 cœurs à 1,9 Ghz

une batterie de 3 000 mAh

une

une capacité de stockage de 32 Go avec un port pour carte Micro-SD jusqu’à une capacité de 256 Go

Galaxy A3

À un prix de 329 euros, le Galaxy A3 intègre :

un écran de 4.7 pouces

un un appareil photo de 13 mégapixels à l’arrière et un autre à l’avant de 8 mégapixels

2 Go de RAM

Un processeur 8 coeurs à 1,6 Ghz

une batterie de 2 350 mAh

une capacité de stockage de 16 Go avec un port pour carte Micro-SD jusqu’à une capacité de 256 Go

Les trois modèles auraient tous une prise jack 3.5.