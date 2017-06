C'est ce lundi 5 juin qu'Apple a choisi pour sa WWDC. Voici toutes les informations pratiques pour la suivre en direct.

Depuis quelques années, n’importe qui peut suivre la WWDC en direct live depuis son canapé, le tout est de savoir où aller… et d’y aller au bon moment.

Le top départ de la conférence dédiée aux développeurs et qui parlera aussi bien de Siri et iOS que de macOS et des MacBook, sera donné à 19 heures, heure française. Vous pourrez accéder au streaming live à partir d’un iPhone, d’un iPad ou d’un iPod Touch avec iOS 7.0 minimum, un Mac avec Safari 6.0.5 avec OS X 10.8.5 minimum, un PC sous Windows 10 avec Microsoft Edge ou une Apple TV de deuxième, troisième ou quatrième génération.

Il vous suffira de vous rendre sur cette page avec votre navigateur ou dans l’application dédiée sur les différentes Apple TV. Vous pouvez également revoir certaines conférences à cette adresse.

Si vous n’aimez pas la vidéo, vous pourrez aussi consulter Numerama à l’heure du rendez-vous : nous ne manquerons pas de récapituler les différentes annonces sur le site et de les commenter en live sur Twitter. Vous retrouverez également tout au long de la semaine plusieurs directs sur le réseau social et des vidéos récapitulatives des annonces. Bref, jusqu’au 9 janvier, on se met aux couleurs de Cupertino !