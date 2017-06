Vidéo : Comment ranger vos écouteurs pour éviter qu’ils s’emmêlent Alexis Piraina - 13 janvier 2016 Tech

En attendant que les câbles disparaissent une bonne fois pour toutes, voici une astuce DIY économique pour ranger vos écouteurs sans les emmêler.

Les écouteurs emmêlés au fond de la poche de jean, voilà un problème qui met en miettes la productivité d’une grande partie de l’humanité. En attendant les écouteurs sans fil ou qu’Apple décide que la prise jack, c’est has been, il existe de nombreux accessoires qui proposent des solutions de rangements pour les écouteurs. Chez Numerama, on s’est amusé à vous proposer une solution « do it yourself » qui ne nécessite rien d’autre que vos doigts.

L’opération est assez simple, il suffit de mettre les deux écouteurs au bout de votre majeur et de votre annulaire et de les replier dans le creux de votre main. Tendez ensuite votre index et votre auriculaire comme dans un concert de rock et commencez à enrouler le câble en faisant des huit entre les deux doigts. Gardez un peu de mou sur la fin (environ 6 cm) et faites le passer dans le creux sous votre majeur et votre annuaire. Répétez plusieurs fois et au dernier tour, passez la prise jack sous un câble pour sceller le nœud.

La manipulation impose une petite gymnastique qui demandera un peu d’entraînement à vos doigts… celle-ci devrait devenir automatique au bout de quelques essais. Ou alors, vous pouvez aussi acheter un casque Bluetooth.

Et si vous connaissez d’autres techniques, n’hésitez pas à les partager dans les commentaires !