Chaque mois, l'état du déploiement des réseaux 4G est communiqué par l'agence nationale des fréquences, qui rend compte du nombre de supports 4G autorisés et activés en France.

Le déploiement de la 4G est en cours en France mais il n’est pas toujours aisé de savoir où en sont les opérateurs. Pour y voir plus clair, l’agence nationale des fréquences publie tous les mois des statistiques rendant compte des efforts dans le très haut débit mobile et plus particulièrement de l’installation et l’activation des supports permettant d’acheminer les communications mobiles.

En date du 1er décembre 2017, 38 159 supports 4G ont été autorisés pour la totalité des opérateurs. Ces installations, en très grande majorité situées sur le territoire métropolitain, là où vit le gros de la population, sont pratiquement toutes en service. 33 890 supports sont en fonctionnement, soit plus de 88,8 % de l’ensemble des infrastructures.

Dans la course au déploiement, c’est Bouygues Telecom qui tient la corde. L’opérateur peut en effet compter sur 14 078 sites 4G actifs sur les 16 339 à sa disposition. Il est suivi par SFR, qui fait appel à un réseau de 13 726 installations 4G en service sur les 15 838 autorisés.

On trouve ensuite Orange, quasiment au coude-à-coude avec le deuxième du classement, et ses 13 723 supports 4G. L’opérateur a le feu vert pour en déployer 1 977 autres. Du côté de Free Mobile, 9 409 infrastructures 4G actives sont référencées sur les 12 286 autorisées par l’agence nationale des fréquences.

Au global, les demandes d’autorisation de sites 4G enregistrées en novembre sont en hausse de 1,4 % par rapport au 1er octobre, relève l’établissement public. Les mises en service 4G sont aussi en progression avec une croissance de 1,6 %.

Dans le détail, l’ANFR annonce une hausse de 1,3 % dans la bande 2,6 GHz, 1,5 % sur la bande 800 MHz, 3 % sur la bande 1 800 MHz, 22,9 % dans celle à 700 MHz et 126,3 % pour la bande 2,1 GHz

Antennes 4G en Métropole

Au 1er décembre 700 700 800 800 2100 2100 2600 2600 1800 1800 Total Total Situation Prêts Actifs Prêts Actifs Prêts Actifs Prêts Actifs Prêts Actifs Prêts Actifs Orange 5 0 13 181 11 140 12 0 8 114 7 493 3 612 2 862 15 700 13 723 SFR 0 0 15 552 13 428 33 26 5 699 4 854 10 008 8 105 15 838 13 726 Bouygues Tel 23 11 14 764 11 853 486 22 4 547 2 298 10 069 8 324 16 339 14 078 Free Mobile 1 392 940 0 0 0 0 12 198 9 386 10 774 7 529 12 286 9 409 Total théorique 1 420 951 43 497 36 421 531 48 30 558 24 031 34 463 26 820 60 163 50 936 Total supports 1 415 948 28 921 24 870 527 48 24 187 19 691 24 759 19 776 36 368 32 200

Antennes 4G en Outre-Mer

Au 1er décembre 700 700 800 800 2100 2100 2600 2600 1800 1800 Total Total Situation Prêts Actifs Prêts Actifs Prêts Actifs Prêts Actifs Prêts Actifs Prêts Actifs BPT 0 0 7 5 0 0 0 0 0 0 7 5 Digicel 0 0 9 0 0 0 12 0 66 0 68 0 GlobalTel 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 Gouv Nelle Calédonie (OPT) 0 0 108 106 0 0 1 1 98 96 199 196 Orange 0 0 260 215 0 0 82 59 770 738 819 780 OutreMer Télécom 0 0 291 286 0 0 291 290 291 289 291 290 PMT/Vodafone 0 0 14 14 16 16 0 0 0 0 18 18 SRR 0 0 363 344 0 0 172 154 22 13 366 350 Telco OI 0 0 166 162 0 0 0 0 166 161 166 162 VITI SAS 0 0 19 16 0 0 27 25 0 0 43 39 Total théorique 0 0 1 237 1 148 16 16 585 529 1 424 1 297 1 978 1 840 Total supports 0 0 1 168 1 087 16 16 575 524 1 311 1 225 1 791 1 690