Les quatre opérateurs annoncent la gratuité des appels depuis la France vers le Maroc jusqu’à mi-septembre. Une opération qui fait suite au tremblement de terre qui a eu lieu à la veille du week-end du 9 et 10 septembre.

C’est un geste bienvenu, à l’heure où le Maroc traverse un moment difficile de son histoire. Les quatre opérateurs français que sont Orange, Bouygues Telecom, SFR et Free Mobile ont annoncé, au cours du week-end du 9 et 10 septembre, la gratuité des communications vers le Maroc pendant quelques jours, pour aider les proches à prendre des nouvelles des locaux.

Le pays a été touché dans la nuit du 8 au 9 septembre par un puissant séisme, dont l’épicentre se trouve dans la chaîne montagneuse du Haut Atlas — plusieurs localités ont été touchées, dont la ville de Marrakech. Le bilan, toujours provisoire, fait état de plus de 2 100 morts et autant de blessés. De nombreux bâtiments, qui ne sont pas détruits, sont désormais fragilisés.

Des appels gratuits vers le Maroc jusqu’à mi-septembre

Orange, le premier opérateur du pays, a annoncé dès le 9 septembre que les clients mobiles Orange et Sosh (sa filiale à bas coût) « bénéficieront des appels, envois de SMS / MMS gratuits dès [le 9 septembre] 22h depuis la France vers les mobiles et fixes marocains, et ce jusqu’au 16 septembre 2023 inclus ». Les autres opérateurs ont suivi dans les heures d’après.

Free Mobile a ainsi écrit sur son compte le 10 septembre que sa clientèle peut joindre le Maroc par téléphone (2h vers fixe et mobile) et par SMS gratuitement depuis la France. Cela vaut jusqu’au 15 septembre inclus, et l’ensemble des forfaits de l’opérateur (0€, 2€ et 19,99€). Quant à SFR et Bouygues Telecom, c’est par un message de Jean-Noël Barrot que l’annonce a été faite.

Les dégâts dans la commune de Tizi. // Source : alyaoum24

Le ministre chargé du numérique a indiqué le 10 septembre que les communications venant de France pour ces deux opérateurs seraient aussi gratuites vers le Maroc, pour quelques jours. Le détail de cet assouplissement des conditions d’appel devrait être précisé prochainement : ni SFR ni Bouygues Telecom n’ont publié de message sur X (ex-Twitter) pour encadrer l’opération.

Le Maroc accueille sur son sol une importante communauté française, estimée en 2022 à près de 51 000 individus. C’est aussi un pays régulièrement visité par les touristes hexagonaux. La France aussi accueille de nombreux Marocains, à hauteur de 1,5 million d’individus selon un rapport parlementaire de 2017. De fait, les liens sont très étroits entre les deux pays.

C'est sûr : vous payez votre forfait 4G trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !