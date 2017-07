Une partie massive de la barrière de Larsen vient de se détacher du reste du continent Antarctique, formant l'un des plus gros iceberg jamais observés. Un phénomène qui inquiète les spécialistes.

Les scientifiques l’observaient depuis le début de l’année 2017 mais c’est maintenant chose faite : un gigantesque iceberg vient de se détacher de la partie C de la barrière de Larsen, au nord-ouest de l’Antarctique. Une information confirmée par les données satellites de la Nasa et qui inquiète la communauté scientifique.

D’une superficie de près de 5 800 kilomètres carré — soit l’équivalent du département de la Corrèze, de la Sarthe ou des Vosges — et d’un poids dépassant les 1 000 milliards de tonnes, ce morceau du continent austral — baptisé A68 pour le moment — est l’un des plus gros icebergs jamais observés.

Breaking news ! The iceberg has fully detached from Larsen C – more details to follow soon pic.twitter.com/pdSxDuAGjR

— Project MIDAS (@MIDASOnIce) July 12, 2017