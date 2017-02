Les radiochats et l’épineuse question de la mémoire des sites nucléaires

« La solution radiochats »

Mais la piste la plus originale revient à deux sémiologues, Françoise Bastide et Paolo Fabbri. Membres d’un autre groupe de recherche, la Human Interference Task Force, ils proposent en 1984 dans le Zeitschrift für Semiotik de transformer des animaux en compteurs Geiger à pattes et à poils : en modifiant génétiquement les animaux, on pourrait les faire réagir aux radiations, les faire briller et même changer de couleur.

Soit, mais le problème de la compréhension du message reste le même. Si les habitants de Jéricho avaient modifié des animaux de la sorte il y a 10 000 ans, il nous semblerait aujourd’hui on ne peut plus normal de croiser des lapins bleus ou des pigeons clignotants sans nous douter une seule seconde de la signification de ces manifestations.

Françoise Bastide a alors une idée : « Prenons un animal qui possède une valeur symbolique forte dans notre culture, comme chez les Égyptiens, et qui peut perdurer », rapporte Paolo Fabbri dans le documentaire de Benjamin Huguet. Ils choisiront donc le chat.

Si les langues et les symboles meurent ou évoluent, le folklore et la tradition orale sont plus résistants. L’idée dingue de Françoise Bastide consiste à développer une culture forte autour de ces radiochats pour qu’ils imprègnent la culture populaire par-delà les âges. Chansons, illustrations, contes populaires… le processus d’imprégnation de la culture populaire vise à fédérer les hommes autour d’un message simple : « si le chat change de couleur, déguerpis car il y a danger ».

Ce projet, jugé trop fantaisiste, ne sera pas retenu et sombrera dans l’oubli.

L’histoire aurait pu en rester là, mais la vie aime les rebondissements.

Trente ans plus tard, par un beau jour de mai 2014, Matthew Kielty, journaliste radio à 99 % invisible à New York, tombe sur cette histoire et la publie. Et le projet endormi connu sous le nom de « Katzen, Augen und Sirenen » connait un succès inattendu sous le nom de « The raycat solution ».

Très vite, des gens réfléchissent à la manière de mettre en place les éléments culturels suggérés par le projet : des histoires sont inventées, une chanson est composée, des logos sont créés et des tee-shirts imprimés.

10,000-Year Earworm to Discourage Settlement Near Nuclear Waste Repositories by Emperor X

Bricobio, un laboratoire canadien de biologie participative, s’empare du problème de modification génétique des chats. « Pour les faire briller, nous étudions les gènes qu’on trouve chez les bactéries ainsi que chez les méduses. Puis, petit à petit, nous espérons parvenir à des tests sur des mammifères », s’enthousiasme Kevin Chen, son fondateur, au micro de Benjamin Huguet.

Depuis ces deux dernières années, la culture populaire réalise exactement ce que prévoyait le projet des deux sémiologues. Mais deux ans et quelques milliers de personnes ne représentent rien à l’échelle des millénaires que le projet est censé affronter. Il devra passer outre les secousses géopolitiques, les croyances qui se naissent et s’étiolent, les langues qui se perdent, les liens entre communautés humaines qui se tissent et se déchirent, et les connaissances dont certaines s’étoffent tandis que d’autres s’évaporent.

si le chat change de couleur, déguerpis car il y a danger

Si Paolo Fabbri est le premier étonné de la résurrection de son projet, il reste lucide quant à ses chances de succès et espère plutôt qu’il titillera l’imagination d’une personne qui trouvera une véritable bonne solution.

Pour les opposants au nucléaire, la véritable bonne solution aurait été d’éviter la production de ces déchets. À Bure, dans la Meuse, le programme Cigéo prévoit l’enfouissement des déchets radioactifs à durée de vie longue au cœur d’une couche géologique dite « stable » située à 500 mètres de profondeur.

Beaucoup moins stable que la géologie, il y a la géopolitique. Il y a quelque 2 500 ans, Babylone s’épanouissait sous le règne de Nabuchodonosor II et irradiait le monde de ses richesses culturelles, scientifiques et artistiques. À cette époque, la radioactivité n’avait pas été découverte. Dans le cas contraire, nombre de chefs de guerre actuels apprécieraient certainement de tomber sur cet illustre héritage. Dans 2 500 ans, à quoi ressemblera le paysage politique et religieux de l’Europe ?

Reste à découvrir la meilleure méthode pour avertir nos lointains descendants que sous cette terre, sous cette ville ou cette forêt, se trouvent les reliques d’un passé industriel qu’ils n’ont surtout pas intérêt à déterrer. Et les matous fluorescents y seront peut-être pour quelque chose.

En tous cas la question reste ouverte.