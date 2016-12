Elfique, klingon, dothraki, na’vi : à la découverte des langues fictives

Elfique (quenya, sindarin…)

J. R. R. Tolkien était philologue de profession, spécialisé sur les langues d’Europe occidentale. Il a passé sa vie à créer des langues fictives, dont les langues elfiques, une famille inspirée des langues germaniques et celtiques. Mais pour Tolkien, la grande révélation linguistique a été la découverte du finnois, qu’il compare à une « cave à vin ».

Cette langue ouralo-altaïque, sans rapport avec notre grande famille indo-européenne, est proche de l’estonien, du hongrois et plus lointainement du turc, du mongol voire du japonais ; sa grammaire est agglutinante, basée sur l’adjonction de suffixes. Quelques éléments du finnois se retrouvent ainsi dans le quenya, la première langue elfique à avoir été construite, à partir de 1910. Le sindarin, autre grande langue elfique, a été développé après 1944.

Il y a plusieurs elfiques

Car il n’y a pas un elfique mais plusieurs. Les deux parlers les plus notoires, le quenya (de haute culture) et le sindarin (d’usage plus vernaculaire), sont franchement différents sur beaucoup de points. À la question « sont-ce des dialectes ou des langues ? », pas de réponse tranchée. On considère généralement que deux langues doivent avoir 70 % d’intelligibilité mutuelle pour être des dialectes, mais dans les faits, les distinctions sont arbitraires : le russe et le polonais sont considérés comme langues distinctes, alors qu’à distance analogue, le marocain et le libanais sont décrits comme deux dialectes de l’arabe.

On vous déconseille de commencer le quenya et le sindarin en même temps ; mais vous pourrez vous atteler à l’un après avoir assez progressé dans l’autre.

Les elfes ont eu plusieurs alphabets au cours de leur histoire, mais le plus répandu est le tengwar, d’ailleurs employé pour d’autres langues de la Terre du Milieu. Tolkien l’utilisait pour écrire l’anglais. C’est un abugida : comme le guèze d’Éthiopie et la plupart des écritures d’Inde et d’Asie du sud-est, les lettres de base sont les consonnes, les voyelles étant rajoutées par des signes en haut et en bas ; l’ortographe, elle, est généralement simple et régulière. En sindarin, contrairement à presque tous les abugidas terriens (et au quenya), les voyelles sont notées sur la consonne d’après, et non celle d’avant. La forme des lettres est calquée sur leur mode de prononciation suivant des règles logiques ; ainsi, les lettres correspondant à n et à m se ressemblent.

Le quenya a un système consonnatique proche de l’allemand, à ceci près que les r sont roulés. Celui du sindarin s’apparente plus au gallois, la langue qui l’a le plus influencé. On trouve ainsi un rh [r̥], un r roulé dévoisé qui sonne comme un rsh très aéré. Pour prononcer le lh [ɬ], mettez votre langue comme si vous vouliez faire un l, mais soufflez comme pour un h aspiré. Ce son est noté ll en gallois. En Afrique du Sud, l’anecdote dit qu’un certain petit garçon, nommé Rohlihla Mandela, a dû changer son prénom en « Nelson » parce que ses instituteurs n’arrivaient pas à le prononcer. Quenya et sindarin ont tout deux des voyelles courtes/longues et un nombre important de diphtongues, qui ne devraient poser aucun problème majeur.

Malheureusement pour vous si vous vous mettez à l’elfique, les mots quenya se déclinent suivant une dizaine de cas. L’influence du latin est ici bien présente, et le niveau de difficulté est analogue. Les verbes sont réguliers et l’ordre de la phrase est assez libre. Contrairement au quenya, le sindarin n’a ni masculin ni féminin, ne se décline pas et repose beaucoup moins sur l’ajout de suffixes. Mais il est très irrégulier sur tous les plans, des pluriels à la conjugaisons.

L’influence du latin sur l’elfique est bien présente

Comme dans les langues celtiques, on a des systèmes de mutations de voyelles et de consonnes. Par exemple, si gwath veut dire « ombre » et i est un pronom démonstratif, « l’ombre » se dira i ‘wath, avec disparition du g. Ces mutations sont encore mal comprises car Tolkien n’a jamais publié de grammaire sindarine complète. Les deux langues ont, comme en gallois, deux pluriels, l’un signifiant « un nombre indéfini » et l’autre « un certain nombre ».

Tolkien a largement usé de la symbolique phonétique pour créer la langue la plus harmonieuse qui soit à l’oreille. À sa mort en 1973, les lexiques du quenya et du sindarin étaient très limités. Chacun comptait moins de mille mots. En comparaison, un locuteur natif d’une langue réelle connaît entre 20 000 et 60 000 mots, et une langue comme le français en compte autour de 100 000. (L’anglais, probablement la langue la plus riche du monde, tourne au-delà de 250 000 du fait de ses mots d’emprunt). Des efforts de création de néologismes ont suivi. La masse de notes et autres documents non publiés de Tolkien servent de base à deux magazines à publication irrégulière, Parma Eldalamberon et Vinyar Tengwar.

Complexité écrite : 7/10

Complexité orale : 4/10

Verdict : pour ceux qui ont la fibre d’un linguiste et aiment replacer les langues dans leur histoire.



Comment apprendre l’elfique ?

Côté ressources, le site Quenya101.com permet de s’initier à cette langue. Une application gratuite est disponible pour iOS. Ruth S. Noel a publié en 1980 un livre portant sur toutes les langues inventées par Tolkien, tandis qu’une méthode de sindarin, un peu chère, a été écrite par David Salo. Pour les germanophiles, Helmut W. Pesch a publié un excellent livre traitant des deux langues, mais il n’est malheureusement pas traduit.