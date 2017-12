Maxime Claudel - il y a 2 heures Pop culture

Parce qu'il faut bien s'occuper entre les entrées, les plats et les desserts, nous avons dressé une liste de jeux vidéo conviviaux pour passer les repas des fêtes dans la joie et la bonne humeur.

Parce que l’on n’a plus trop envie d’allumer la télé pour se farcir Arthur ou Patrick Sébastien durant les repas de Noël et de Nouvel An, il faut trouver à s’occuper entre l’apéro, les toasts de foie gras, la dinde et la traditionnelle bûche.

Si un jeu de société peut faire l’affaire, notre orientation tech nous oblige à nous tourner davantage vers les plaisirs vidéoludiques, permettant d’utiliser la télévision pour autre chose que la diffusion des sempiternelles émissions de variétés.

Nous voilà donc partis pour une liste de jeux vidéo aptes à faire passer un bon moment, qu’ils soient 100 % conviviaux, 100 % compétitifs ou un mélange des deux.

L’indéboulonnable Mario Kart 8

Si la franchise Mario Kart en est à son huitième épisode, ce n’est certainement pas pour rien : depuis tant d’années, elle amuse petits et grands autour de courses endiablées et pouvant être gagnées par tous.

Ayant trouvé le juste milieu entre l’accessibilité pour un plaisir immédiat et la technicité pour donner du corps à la compétition, la formule est toujours aussi maîtrisée avec Mario Kart 8, disponible sur Wii U et Nintendo Switch. L’avantage : on peut en profiter jusqu’à quatre avec une seule console.

L’alternative Super Smash Bros.

On reste chez Nintendo avec Super Smash Bros., un chouïa moins accessible que Mario Kart mais tout aussi fun avec ses combats épaulés par un casting très complet. Disponible sur Wii U (et 3DS), il est également jouable jusqu’à quatre (et on peut se passer la manette).

Le sportif Just Dance 2018

Vous avez tendance à rentrer du break festif avec quelques kilos en trop, la faute au foie gras et au chocolat ? Qu’à cela ne tienne, Just Dance 2018, multi-plateforme pour sa part, peut permettre de prendre un peu d’avance sur l’élimination des calories, tout en réunissant les gens autour de tubes sur lesquels danser.

Pas besoin d’avoir participé à Danse avec les Stars pour s’éclater : une petite coupe de champagne et c’est parti.

Le bizarre 1-2 Switch

Il y a à boire et à manger dans 1-2-Switch, vitrine technologique des possibilités offertes par la console hybride de Nintendo (comme Wii Sports pour la Wii mais en version payante). Mais toujours est-il qu’il y a matière à rigoler devant certains mini-jeux absurdes.

Incapable de tenir sur la longueur, 1-2-Switch peut combler aisément une soirée et la rendre inoubliable. Même si on ne le conseillera pas forcément en présence d’enfants.

Le technologique Qui es-tu ?

Sur PlayStation 4, Sony propose Qui es-tu ?, un jeu de société 2.0 demandant aux participants de s’armer de leur smartphone iOS ou Android pour répondre à mille questions afin d’apprendre à mieux se connaître.

Le gros plus ? Il est gratuit pour les abonnés PlayStation Plus.