Microsoft a décidé d'offrir un exemplaire de PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS à tous les futurs acquéreurs d'une Xbox One X. Suffisant pour vendre des consoles pour Noël ?

La semaine dernière, la Xbox One a accueilli une exclusivité de taille : la version console de PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUDS, le jeu que tout le monde s’est arraché sur Steam alors qu’il était encore en accès anticipé. Pour aller un peu plus loin, Microsoft a décidé d’offrir une copie du jeu à tous les futurs acquéreurs de la Xbox One X, sa console surpuissante. L’offre est disponible en France jusqu’au 31 décembre et paraît idéale pour faire vendre la plateforme à Noël, un Noël normalement promis à la Nintendo Switch. D’autant que PUBG est bien parti pour être un franc succès sur Xbox One.

Le bundle rêvé pour Microsoft ?

En effet, le jeu de Bluehole, qui a battu tous les records sur Steam ces derniers mois, s’est vendu à un million d’exemplaires en 48 heures sur Xbox One. Un chiffre colossal quand on sait que le jeu fait partie du programme Xbox Game Preview, l’équivalent de l’accès anticipé. La hype née sur la plateforme de Valve est donc arrivée jusqu’aux oreilles des joueurs Xbox et ils ont voulu la voir de leurs propres yeux. On notera que PUBG recevra prochainement des mises à jours sur la console de Microsoft, notamment celle introduisant la carte désertique.

On rappellera, aussi, que PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS bénéficie d’optimisations sur Xbox One X, d’où l’existence de ce bundle qui rassemble deux arguments de taille : la console la plus puissante jamais conçue et le titre auquel tout le monde veut jouer en 2017.