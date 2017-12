Disney a publié un mini-jeu sur Facebook dans lequel vous devez aider Chewbacca et BB-8 à reprendre le contrôle du cockpit du Faucon Millenium face à des Porgs qui n'en font qu'à leur tête.

Si vous avez vu Star Wars : Les Derniers Jedi au cinéma, vous avez pu constater à quel point les Porgs occupent une place prépondérante dans le film de Rian Johnson. Ils ne font certes pas avancer l’intrigue mais constituent un sacré ressort comique avec Chewbacca dans le Faucon Millenium.

Ces créatures minuscules sont aussi un bon vecteur de merchandising pour Disney : alors que Noël approche à grands pas, et est attendu avec impatience par les enfants, le studio n’a pas manqué de produire de grandes quantités de produits dérivés — des peluches en particulier — sur ces espèces d’oiseaux bruyants.

Pour prolonger l’expérience du long-métrage, Disney a aussi mis en ligne un mini-jeu sur Facebook dans lequel vous devez aider Chewbacca et BB-8 à garder la maîtrise du cockpit alors que les Porgs qui ont décidé de nicher à bord du vaisseau multiplient les bêtises et les incidents.

Dans le jeu, vous contrôlez Chewbacca et BB-8 : avec le wookie, votre mission est de réparer au fur et à mesure les panneaux de contrôle que les Porgs détériorent. Dans le même temps, vous devez vous servir de la pince du droïde pour capturer et mettre en cage les indésirables qui ont envahi le Faucon.

Lorsque c’est fait, il ne reste plus qu’à sauter dans l’hyperespace et passer au niveau suivant. Attention : vous avez un temps limité pour accomplir chaque niveau. Le jeu est en anglais mais demeure très accessible. Vous pouvez aussi défier un ami pour voir lequel de vous deux est le plus rapide à sauver le Faucon Millenium.