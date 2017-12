Corentin Durand - il y a 3 heures Pop culture

Découvrez la bande-annonce de Storm, le premier film indépendant (parodique) dans l'univers Star Wars.

Ian est un Stormtrooper, comme son père et son grand-père. Mais au milieu des blasters et des vaisseaux, quelque chose manque irrémédiablement à sa vie.

Le poison de l’absence se distille dans son existence morne jusqu’à sa rencontre avec Teedo, un Rodien. Cette créature verte et imprévisible donne à la vie d’Ian un sens, une totalité. Mais son père, touché par un cancer spatial, s’oppose à leur bonheur.

Voici le pitch d’un drame dolanesque totalement inventé par le studio humoristique anglo-saxon Funny Or Die.

Le studio dévoilait le 11 décembre dernier la bande-annonce de ce « premier film indé dans l’univers Star Wars », traduisant là un voeu pieu de Numerama (Drame, teen movie, espionnage… : les films Star Wars que nous voulons voir).

Et au vu des réactions (fictives) de la presse américaine, nous sommes forcément séduits par la proposition. Variety va jusqu’à s’interroger « Pourquoi tous les films ne seraient pas intégrés à l’Univers Star Wars ? ».

Le (faux) film est bourré de références au cinéma indé, de Barry Jenkins pour le plan final, à Ang Lee pour la tente, mais pas seulement. Enfin, la bande-annonce aura eu le mérite beaucoup nous faire rire.

Et nous ne pouvons que conseiller un film qui fait figurer cette réplique : « It’s funny pa’, you can fly any ship in the galaxy, except a relationship… »