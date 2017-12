Netflix vient d'annoncer qu'une nouvelle série originale française viendrait s'ajouter à son catalogue en 2018. La réalisation de cette comédie romantique, dont l'intrigue se passera à Paris, est confiée à Noémie Saglio.

Netflix veut remplacer la télévision, et la multiplication des séries originales au sein du service de SVoD n’est sans doute pas étrangère à cette stratégie. Après l’arrivée de la prometteuse série allemande Dark, une autre production va rejoindre le catalogue, et elle vient tout droit de chez nous.

Ce 4 décembre 2017, Netflix a annoncé que sa nouvelle série originale française serait accessible à tous les clients de la plateforme en 2018. Il s’agit, précise le site de streaming vidéo, d’une comédie romantique de huit épisodes, qui dureront chacun une demi-heure. Puisqu’il est question de romance, vous ne serez probablement pas surpris d’apprendre que cette histoire se déroule « dans le Paris d’aujourd’hui. »

Une célibataire et un escort boy

Au fil des épisodes de cette production que l’on devra à Noémie Saglio — la réalisatrice de Connasse –, nous devrions suivre les pérégrinations d’Elsa, éternelle célibataire, soutenue par trois de ses amies pour trouver l’amour. Afin de lui donner confiance en ses capacités de séduction, les trois femmes engagent un escort boy pour aider leur amie.

Cette série, dont les premiers détails laissent entrevoir les ingrédients habituels d’un scénario de rom-com, est inspirée d’une idée originale de l’auteur britannique Chris Lang.

« Je suis très heureuse de représenter l’humour frenchie sur une plateforme aussi pionnière que Netflix qui laisse la liberté aux auteurs et aux réalisateurs d’assumer leur ton à 100 % et surtout d’avoir la chance de mettre en scène des trentenaires aussi réalistes et tendres que drôles. En tant que trentenaire, c’est aussi l’occasion pour moi de parler de toutes les manières d’être femme aujourd’hui », s’est félicitée Noémie Saglio dans un communiqué de Netflix.

Pour l’instant, le titre de cette nouvelle production originale n’a pas été dévoilé, de même que les noms des actrices et acteurs qui composeront son casting. Elle a en tout cas la lourde tâche de faire oublier Marseille…