Les joueurs d'Hearthstone peuvent sortir leur calendrier et cocher la date du 8 décembre, jour de lancement de la prochaine extension. Trois autres sont d'ores et déjà prévues pour 2018.

Blizzard Entertainment n’oubliera pas Hearthstone pour Noël, ni pour 2018. Après plusieurs semaines de teasing, le géant américain a dévoilé la date de sortie de la prochaine extension du jeu de cartes à collectionner virtuel — troisième et dernière de 2017.

Intitulée Kobolds et Catacombes, contenant 135 cartes supplémentaires et appartenant à l’Année du Mammouth, elle sera disponible à compter du 8 décembre prochain (la veille en Amérique du Nord). Et comme c’est bientôt Noël, Blizzard offrira trois boosters et une arme légendaire aléatoire à tous ceux qui se connecteront passée cette date. Il y aura en outre trois quêtes à effectuer dans les donjons pour recevoir d’autres paquets sans rien payer.

Get ready to delve deep into an underground realm packed with monsters, traps, and treasures beyond imagination ! #Kobolds & Catacombs launches Dec. 7 ! https://t.co/eBYHqq055W 🕯️ pic.twitter.com/pKMemfLttj — Hearthstone (@PlayHearthstone) November 28, 2017

Trois extensions en 2018

Lors d’un évènement presse organisé à Londres, Blizzard Entertainment a confirmé qu’Hearthstone recevra trois nouvelles extensions en 2018. On ne sait pas, en revanche, combien de cartes chacune d’entre elles comportera. Le studio a néanmoins assuré qu’elles proposeront des missions inédites et qu’elles ne seront pas accompagnées par des Aventures, qui pénalisent ceux qui n’y participent pas et n’offrent plus un challenge suffisant aux plus expérimentés.

Il faut dire que maintenant qu’Hearthstone compte une communauté importante et un métagame bien installé, les développeurs doivent faire attention à l’équilibre général. Pas une mince affaire puisqu’il faut bel et bien contenter tout le monde. On verra comment Blizzard s’en sortira l’année prochaine.