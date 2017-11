Pour récompenser sa communauté d'avoir relevé avec brio son défi, le studio Niantic annonce l'arrivée d'un monstre légendaire dans Pokémon Go. Celui-ci sera attrapable jusqu'au 12 décembre.

Si elle ne fait plus la Une comme autrefois, la communauté de Pokémon Go demeure très active sur le terrain. Elle l’a prouvé encore récemment au cours d’un évènement organisé par Niantic, le studio à l’origine du jeu en réalité augmentée, et baptisé « Global Catch Challenge ». Le principe ? Remplir l’objectif défini, à savoir capturer collectivement trois milliards de créatures en l’espace de six jours.

Et ça n’a pas raté : malgré le mauvais temps et les basses températures qui ont pu en dissuader plus d’un, dresseurs et dresseuses sont quand même parvenus à attraper le nombre requis de petits monstres. Aussi Niantic a-t-il décidé de les récompenser — mais aussi de les challenger encore un peu — en leur laissant une chance de capturer Ho-Oh, un pokémon légendaire de la deuxième génération.

Si vous êtes du genre à braver l’automne, sachez que cet oiseau de feu sera disponible en jeu jusqu’au 12 décembre. Il faudra pour cela se rendre dans les arènes et monter un raid pour espérer le maîtriser et l’ajouter à votre collection. Si vous échouez, il vous faudra vous rabattre sur d’autres créatures légendaires… en attendant le prochain retour de Ho-Oh, si celui-ci revient un jour en jeu.

Moins en vogue qu’autrefois, Pokémon Go est un jeu encore fréquenté par bon nombre de joueurs à travers le monde. Cet été, John Hanke, le PDG de Niantic, expliquait que 65 millions de personnes utilisaient l’application mobile chaque mois. C’est peu ou prou l’équivalent de la population française. Simplement, les dresseurs et les dresseuses se sont davantage fondus dans le décor et se font plus discrets.