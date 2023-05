[Deal du jour] Amazon propose une baisse de prix sur le tracker Mi Smart Band 7, un excellent bracelet connecté déjà très abordable. Un modèle doté de nombreuses fonctionnalités, idéal au quotidien.

C’est quoi, la promotion sur le Xiaomi Mi Smart Band 7 ?

Le Xiaomi Smart Band 7 est normalement vendu 69,99 € sur le site officiel de la marque, mais bénéficie en ce moment d’une réduction de 20 €, pour un prix de 49,99 €. Il est en proposé encore moins cher sur Amazon, au prix de 35,90 €.

C’est quoi ce bracelet connecté de Xiaomi ?

Le Smart Band 7 reprend le design du modèle précédent, et est toujours aussi léger une fois au poignet. Le boitier pèse 13,5 g et est plus large de 2 mm, mais un peu plus fin. Sa forme ovale est certes particulière et ne plaira pas à tout le monde, mais sa discrétion est appréciable. Le bracelet est agréable et vous aurez la possibilité de le changer facilement. L’écran tactile Amoled s’élargit et passe à du 1,62 pouce, pour une définition de 192 × 490 pixels. Le confort offert par l’écran est appréciable, malgré certaines fonctions et paramètres difficiles à lire, car trop petit.

La luminosité maximale est de 500 cd/m², et les informations sont parfaitement consultables, même en plein soleil. Un mode always-on est disponible et affiche un cadran sommaire pour consulter l’heure. Une bonne idée, malheureusement gourmande en batterie. L’interface du Smart Band 7 se parcourt par un balayage de l’écran. Vous pourrez personnaliser vos widgets et appairer votre smartphone afin de consulter vos notifications. L’écran est réactif et la navigation bien pensée.

Vous pourrez facilement changer de bracelet, moyennant 10,99 € // Source : Xiaomi

Le Xiaomi Mi Smart Band 7 est-il une bonne affaire ?

Pour 35 €, vous avez un bracelet connecté complet et de qualité, c’est donc une bonne affaire. Les fonctions habituelles sont présentes, et le bracelet n’est pas avare en modes sportifs. Ils servent à enregistrer vos performances et votre fréquence cardiaque durant votre activité. Les relevés sont précis et 110 modes de sport sont disponibles. Les indispensables suivis de la saturation en oxygène dans le sang (SpO2), et suivi du sommeil sont bien sûr de la partie. Le capteur est la plupart du temps précis, mais il arrive que des relevés soient incomplets, ou qu’il ne capte tout simplement pas certaines phases de sommeil.

Dans l’absolu, le Smart Band 7 reste un tracker d’activités de qualité, pour son prix. Niveau autonomie, Xiaomi promet presque 15 jours d’utilisation. Si le mode always-on est activé, ou que certains suivis comme le SpO2 sont actifs, comptez plutôt 3 jours de batterie. Cette dernière se recharge en 1 h 30 environ.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.