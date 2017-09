La BlizzCon aura lieu les 3 et 4 novembre 2017. Et celles et ceux qui ne peuvent se déplacer sur les lieux de la grande messe de Blizzard pourront suivre toutes les festivités depuis leur canapé. Cette année, le ticket virtuel gagne en puissance.

Ce n’est pas aux fans de Blizzard que l’on apprendra que la BlizzCon 2017 se tiendra les 3 et 4 novembre prochain. L’événement majeur dans le cycle de vie des jeux Blizzard sera l’occasion, comme tous les ans, d’assister à plusieurs annonces autour des franchises que sont Warcraft, Starcraft, Diablo, Overwatch et leurs dérivés. Mais la BlizzCon est plus qu’un événement classique ponctué d’annonces : tous les ans, c’est un véritable show durant lequel s’enchaînent les conférences en présence des équipes de développement, des tournois d’eSport, des concerts et autres concours de cosplay.

Pour celles et ceux qui ne peuvent pas se rendre à l’événement, cette année, Blizzard a vu les choses en grand. Comme tous les ans le BlizzCon Virtual Ticket permettra pour une quarantaine d’euros de vivre l’événement derrière son ordinateur, mais il vient en 2017 avec son lot de surprises qui permettent de justifier les 40 dollars demandés par le studio.

Le ticket virtuel pour la BlizzCon permettra cette année de suivre l’intégralité des panels dédiés aux jeux. Quatre scènes pourront être suivies en direct et comporteront aussi bien des entretiens que des discussions avec des fans ou des démonstrations en live de création graphique autour des jeux. À cet accès s’ajouteront plusieurs manières d’interagir avec l’événement pour une expérience toujours plus immersive : vous pourrez vous balader dans les recoins du Convention Center pour découvrir des lieux comme la Darkmoon Faire ou la Hearthstone Tavern, lire des interviews de joueurs pros ou de personnalités du milieu et suivre en temps réel les résultats des compétitions avec des récapitulatifs et des tableaux des scores mis à jour en temps réel.

Mais le contenu le plus intéressant est accessible directement à l’achat du ticket. En effet, Blizzard décrétera alors ouverte la saison BlizzCon qui s’étalera sur les 8 semaines avant la conférence. À la manière d’un Netflix, Blizzard proposera pendant cette période 4 séries documentaires dédiées aux univers du studio et en rapport avec les événements de la conférence.

Advanced Cosplay suivra deux artistes dans leurs préparatifs pour créer les plus beaux costumes de la BlizzCon, Inside the Blizzard Vault vous emmènera dans un voyage au cœur de ce coffre-fort mystérieux où Blizzard conserve les artefacts de son histoire, Cosplay Corner sera de son côté une sorte de tutoriel grandeur nature pour vous apprendre l’art du déguisement et enfin, Artist’s Journey suivra des artistes du studio dans leur quotidien — ils vous montreront comment naissent les univers des jeux qu’ils créent. Le tout, nous confirme-t-on, sera sous-titré en français.

Pour finir, on nous promet que l’expérience utilisateur du site de la BlizzCon a été repensée pour vous permettre de planifier au mieux votre passage virtuel. Et bien entendu, les collectionneurs seront ravis d’apprendre que des goodies virtuels seront disponibles avec le billet pour WoW, Diablo III, StarCraft II, Overwatch, Hearthstone et Heroes of the Storm. La totale, en somme.