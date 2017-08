La Xbox One X sera dans nos rayons le 7 novembre prochain, les précommandes vont débuter : il est temps de s'y intéresser. Et ce, malgré un line up de lancement pas vraiment alléchant...

Même si l’équipe de Numerama reste sceptique quant à la sortie de Xbox One X, Microsoft est en train de préparer le lancement de sa console le 7 novembre prochain (la date du 10 novembre est avancée sur le Microsoft Store pour la pré-commande de la console). Un an après la sortie de la Xbox One, il va falloir convaincre les joueurs de mettre la main au porte-monnaie. L’argument : la console la plus puissante au monde offre de meilleures performances graphiques, avec une définition 4K et HDR.

Au total, 118 jeux sont prévus : parmi ces derniers, on retrouve de nombreux titres re-travaillés, mais aussi des nouveautés et quelques exclusivités. Nous avons noté quelques noms de références, comme Wolfenstein 2 : The New Colossus, State of Decay 2 ou encore PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG pour les intimes), que l’on trouvait pour le moment exclusivement sur PC. Bien évidemment, Forza Motorsport 7 est la vitrine technologique de la console pour son lancement.

Notez que tous ces jeux fonctionneront sur les Xbox One classiques, mais seule la One X pourra faire tourner de la 4K native.

La liste des jeux prévus

Cette liste sera régulièrement mise à jour. Les liens vous mèneront vers les vidéos YouTube quand c’est possible : il s’agit des trailers et de quelques séquences de gameplay issus de l’E3 2017 et de la Gamescom 2017.