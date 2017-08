La franchise culte Quake fera son retour sur Steam le 22 août prochain, à la faveur d'un accès anticipé payant.

Dans quelques jours, les vieux de la vieille pourront goûter à nouveau au bonheur des joutes musclées de Quake, avec un nouvel opus sentant bon le revival et intitulé Quake Champions. Pour le moment disponible via une bêta fermée (qui s’était ouverte quelques jours à l’occasion de l’E3 dernier), le FPS multijoueur va entrer en phase d’accès anticipé dès le 22 août prochain via Steam et le launcher Bethesda.net. Alors que le titre est free-to-play, il faudra néanmoins payer pour y jouer avant.

Le free-to-p(l)ay

Plus concrètement, Bethesda mettra en vente un Pack Champions facturé 29,99 € (au lieu de 39,99 €) sachant que ceux qui faisaient déjà pleuvoir les frags durant la bêta fermée pourront continuer de jouer sans vider leur compte en banque. Autrement dit, le mode free-to-play sera disponible plus tard, à une date encore inconnue.

« L’accès anticipé nous permettra de travailler plus étroitement avec les joueurs afin d’améliorer le jeu et d’ajouter de nouvelles fonctionnalités avant le lancement officiel de Quake Champions dans les mois à venir » précise Tim Willits, directeur du studio id Software. Il faut dès lors comprendre que c’est une étape logique pour le FPS.

Le Pack Champions en question permettra d’incarner les onze champions actuels (dont B.J. Blazkowicz de Wolfenstein et le DOOM Slayer), les six suivants (qui seront ajoutés avant la fin 2018) et comprendra aussi une skin pour le Ranger et trois reliquaires (des caisses de loot aléatoire).

Bethesda profitera enfin du lancement de l’accès anticipé pour mettre à jour le contenu. Outre le nouveau champion (le fameux DOOM Slayer), deux cartes, des défis de rune, un système d’objets lié à l’histoire, des didacticiels plus complets, des options de personnalisation et un chat vocal en jeu seront ajoutés.