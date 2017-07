Nous profitons des dernières sorties sur Switch, consoles et appareils mobiles pour faire de nouvelles découvertes vidéoludiques.

Splatoon 2 – Nintendo Switch

Le jeu d’arène peinturluré de Nintendo revient sur sa nouvelle console Switch avec notamment 8 nouvelles cartes, de nouveaux modes de jeu ainsi que de nouvelles armes. Même si ce nouveau volet ressemble comme deux gouttes d’eau à son prédécesseur, à ceci près que celui-ci proposera un mode pro pour les férus d’eSport et la possibilité d’optimiser son équipement. De quoi ainsi peaufiner sa stratégie, mais aussi s’amuser un peu n’importe où avec les fonctions de mobilité de la console.

Splatoon 2 est disponible à 49,99 € sur Switch.

Moon Hunters – PC, PS4, Xbox One

Peu de jeux permettent aux joueurs de construire leur propre mythologie, et c’est exactement ce que Moon Hunters se propose de faire. Ce RPG d’action inspiré de pixel-art permet à quatre joueurs de façonner et de mouler le monde autour d’eux dans une aventure différente de celle que l’on pourrait attendre. Moon Hunters est développé par Kitfox Games, la même équipe derrière Shattered Planet, et propose une virée dans un univers des plus enchanteurs.

Moon Hunters est disponible sur PC, PS4 et Xbox One à 14,99 €.

L’aventure Layton – 3DS, Android, iOS

Outre sa traduction française approximative et son prix mirobolant, L’aventure Layton : Katrielle et la conspiration des millionnaires a la particularité d’être désormais disponible sur les plateformes iOS et Android. On y incarne donc Katrielle, fille du Professeur Layton qui a mystérieusement disparu. Il sera ainsi l’occasion de visiter les lieux clés de Londres et d’y résoudre diverses énigmes pour dénouer cette affaire et révéler la vérité derrière la conspiration des millionnaires.