Telltale Games n'a pas attendu la San Diego Comic-Con pour officialiser trois de ses nouveaux projets. Et pas des moindres.

À l’œuvre sur de nombreuses licences populaires, Telltale Games est loin d’avoir terminé sa moisson. Durant une courte conférence vidéo enregistrée au préalable et avant le début de la San Diego Comic-Con 2017, le studio a levé le voile sur trois de ses projets à venir. Il y en aura vraiment pour tous les goûts et nos agendas vont se remplir jusqu’à l’horizon 2018.

Jamais 2 sans 3

Les hostilités seront lancées dès le 8 août 2017 sur PlayStation 4, Xbox One, PC (dont MacOS), iOS et Android avec le premier épisode de la deuxième saison de BATMAN : The Telltale Series, sous-titrée The Enemy Within. Découpée en cinq segments, elle s’articulera autour d’un ennemi bien connu de la franchise : L’Homme-Mystère. Un certain John Doe, alias le Joker, fera aussi partie de l’intrigue. Comme toujours, il y aura une version boîte pour ceux qui préfèrent les objets physiques et les choix forts effectués précédemment pourront être transférés (ou remis à zéro).

En 2018, les amoureux des expériences imaginées par Telltale Games ont rendez-vous avec la quatrième et dernière saison de The Walking Dead, adaptation qui a permis au studio de prendre énormément de galon et de gonfler son portfolio. Il s’agira bien évidemment d’une conclusion pour les aventures de Clementine.

Pour terminer, les fans de The Wolf Among Us seront ravis d’apprendre qu’il y aura bel et bien une deuxième fournée l’année prochaine, sans plus de précision pour le moment.

Toutes ces bonnes nouvelles rappellent que le Humble Pack du moment permet de récupérer plusieurs jeux Telltale Games à moindre frais, y compris les premières saisons de The Walking Dead et Batman. Autant dire que le timing ne pouvait pas être plus parfait pour les éventuels retardataires.