L'institut GfK a publié le top 3 des meilleures ventes de jeux vidéo dans plusieurs pays au cours du premier semestre. En France, on préfère la nouveauté.

Les six premiers mois de l’année 2017 se sont écoulés et ils ont été marqués par le lancement de la Nintendo Switch et la sortie de plusieurs gros jeux. L’institut GfK profite du calme du moment pour dresser un premier bilan des ventes en publiant un top 3 des hits dans plusieurs pays, dont la France. Contrairement à beaucoup de nos voisins, nous préférons bel et bien jouer à des nouveautés.

En France, on préfère la nouveauté

En effet, le podium se compose notamment de The Legend of Zelda : Breath of the Wild (Switch, Wii U) et Horizon : Zero Dawn (PlayStation 4). Deux titres qui possèdent beaucoup de points communs : une expérience en monde ouvert avec la liberté que cela offre et un statut d’exclusivité (Nintendo d’un côté, Sony de l’autre). La réussite commerciale des deux titres appuie donc la popularité de la franchise Zelda en France et notre préférence pour la marque PlayStation. FIFA 17 ferme le classement : parce que le foot, c’est sacré.

FIFA 17 se niche d’ailleurs dans le top 3 de plusieurs autres pays, parfois au premier rang : le Bénélux, le Brésil, le Danemark, l’Italie, la Pologne, le Portugal, la Russie (l’effet Coupe des confédérations 2017 et Coupe du monde 2018 ?) et l’Espagne. On s’étonnera aussi de voir, encore et toujours, la présence de GTA V dans dix des seize tableaux (dont cinq trônes). Avec 75 millions d’exemplaires écoulés en mai dernier, le succès continu du titre de Rockstar depuis 2013 n’est plus à démontrer.

On soulignera enfin l’appétence des territoires nordiques (Finlande, Suède et Norvège) pour le FPS Overwatch, qui a récemment fêté ses un an et a réuni plus de 30 millions de joueurs.