Sur quelles plages les utilisateurs de Tinder devront-ils poser leur serviette pour optimiser leurs chances de matcher cet été ? L'application de rencontre a dévoilé la liste des spots où devraient être comptabilisé le plus de swipes à droite.

Les habitués de Tinder savent que la géolocalisation est un critère clé pour espérer décrocher un ou plusieurs sacrosaints matches. Autrement dit, plus vous êtes entouré, plus il est probable que vos swipes vers la droite se transforment en potentiels rendez-vous.

Alors que l’été pointe (presque) le bout de son nez, Tinder — désormais ouvert à tous les genres — vient de dévoiler une information à l’attention de ses utilisateurs qui poseront bientôt leur serviette sur l’une des plages de l’hexagone, et qui comptent profiter de leurs vacances pour programmer quelques dates.

Alors, sur quelles plages avez-vous le plus de chance de matcher cet été ? Réponse dans une infographie dévoilée par Tinder.

Plein cap sur la Corse

« Si vous n’avez pas encore planifié vos vacances d’été, c’est en Corse, sur la plage de Calvi, que vous aurez le plus de chance de rencontrer quelqu’un. La Côte d’Azur et le Sud-est en général seront les spots à privilégier pour les célibataires cet été », annonce l’application de rencontre, qui a établi ces pronostics à partir des données de juillet et août 2016.

Vos swipes seront optimisés sur la Côte d’Azur et dans le Sud-est

Pour tous ceux qui n’auront pas la chance de lézarder sur le sable chaud cet été, Tinder vous propose d’utiliser son option Passeport — uniquement sur la version payante de l’app –, afin de se géolocaliser dans l’une de ces villes.

Vous savez désormais où passer vos vacances pour tenter de dégoter un ou plusieurs amours d’été en 2017. Et si vous jugez étrange de sélectionner une destination de vacances en fonction d’une app de dating, sachez que le romantisme n’est peut-être pas mort : en fait, Tinder n’a pas tant changé l’amour que cela.